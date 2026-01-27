Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кудровка – Силекс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Кудровка
27.01.2026 14:00 - : -
Силекс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 07:51 | Обновлено 27 января 2026, 07:57
16
0

Кудровка – Силекс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

27 января 2026, 07:51 | Обновлено 27 января 2026, 07:57
16
0
Кудровка – Силекс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кудровка

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

27 января в 14:00 встречаются Кудровка и македонская команда Силекс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Кудровка – Силекс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Товарищеские матчи, 26 января. Спарринги Вереса, Кудровки и Александрии
Полесье – Ванкувер Уайткэпс. Сыграет ли Усик? Смотреть онлайн LIVE
ФОТО. Монзуль побывала в гостях у донецкого Шахтера и провела лекцию
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Кудровка Силекс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины
Футбол | 26 января 2026, 08:27 2
УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины
УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины

Румынский форвард Владислав Бленуце останется играть в Премьер-лиге

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Это вопрос времени, когда...»
Футбол | 27 января 2026, 07:23 2
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Это вопрос времени, когда...»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Это вопрос времени, когда...»

Центрбек прокомментировал последний матч с «Осером»

Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 26.01.2026, 21:16
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Тер Штеген пропустил после первого же удара в дебюте за Жирону
Футбол | 27.01.2026, 02:41
Тер Штеген пропустил после первого же удара в дебюте за Жирону
Тер Штеген пропустил после первого же удара в дебюте за Жирону
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Футбол | 26.01.2026, 09:18
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 10
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 31
Футбол
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем