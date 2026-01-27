Украина. Премьер лига27 января 2026, 07:51 | Обновлено 27 января 2026, 07:57
Кудровка – Силекс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
27 января в 14:00 встречаются Кудровка и македонская команда Силекс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Кудровка – Силекс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
