Товарищеские матчи, 26 января. Спарринги Вереса, Кудровки и Александрии

26 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели несколько украинских команд.

Кудровка потерпела поражение от команды Фредерисия (Дания) со счетом 1:2. Голы забили: Овусу, 8 – Этим, 32, Хулдаль, 71.

Верес из Ровно уступил команде Дукаджини (Косово) со счетом 0:1. Гол забил Ильяс Зульфи, 39 минута.

Александрия обыграла клуб Ллапи (Косово) со счетом 3:1. Отличились Денис Шостак и Матеус, а третье взятие ворот стало результатом автогола.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 26 января 2026

Спорт Бойз (Перу) – Эвертон (Чили) – 2:3

Мельгар (Перу) – Макара (Эквадор) – 2:1

Рейнджерс (Чили) – Депортиво Майпу (Аргентина) – 0:1

Вегалта Сендай (Япония) – Джираванц Китакюсю (Япония) – 2:3

Кудровка (Украина) – Фредерисия (Дания) – 1:2

Динамо Тбилиси (Грузия) – Штурми (Грузия) – 2:0

Аустрия Вена (Австрия) – ДАК Дунайска-Стреда (Словакия) – 1:1

Монтана (Болгария) – Сепси (Румыния) – 1:0

Септември София (Болгария) – Ордабасы (Казахстан) – 1:2

Верес (Украина) – Дукаджини (Косово) – 0:1

Александрия (Украина) – Ллапи (Косово) – 3:1

ЦСКА 1948 София (Болгария) – Слован Братислава (Словакия) – 2:1

Эльфсборг (Швеция) – Орхус (Дания) – 1:2

Хинна (Норвегия) – Видар (Норвегия) – 3:3

