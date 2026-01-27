Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи, 26 января. Спарринги Вереса, Кудровки и Александрии
Другие новости
27 января 2026, 08:23 | Обновлено 27 января 2026, 08:24
47
0

Товарищеские матчи, 26 января. Спарринги Вереса, Кудровки и Александрии

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

27 января 2026, 08:23 | Обновлено 27 января 2026, 08:24
47
0
Товарищеские матчи, 26 января. Спарринги Вереса, Кудровки и Александрии
ФК Верес

26 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели несколько украинских команд.

Кудровка потерпела поражение от команды Фредерисия (Дания) со счетом 1:2. Голы забили: Овусу, 8 – Этим, 32, Хулдаль, 71.

Верес из Ровно уступил команде Дукаджини (Косово) со счетом 0:1. Гол забил Ильяс Зульфи, 39 минута.

Александрия обыграла клуб Ллапи (Косово) со счетом 3:1. Отличились Денис Шостак и Матеус, а третье взятие ворот стало результатом автогола.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 26 января 2026

  • Спорт Бойз (Перу) – Эвертон (Чили) – 2:3
  • Мельгар (Перу) – Макара (Эквадор) – 2:1
  • Рейнджерс (Чили) – Депортиво Майпу (Аргентина) – 0:1
  • Вегалта Сендай (Япония) – Джираванц Китакюсю (Япония) – 2:3
  • Кудровка (Украина) – Фредерисия (Дания) – 1:2
  • Динамо Тбилиси (Грузия) – Штурми (Грузия) – 2:0
  • Аустрия Вена (Австрия) – ДАК Дунайска-Стреда (Словакия) – 1:1
  • Монтана (Болгария) – Сепси (Румыния) – 1:0
  • Септември София (Болгария) – Ордабасы (Казахстан) – 1:2
  • Верес (Украина) – Дукаджини (Косово) – 0:1
  • Александрия (Украина) – Ллапи (Косово) – 3:1
  • ЦСКА 1948 София (Болгария) – Слован Братислава (Словакия) – 2:1
  • Эльфсборг (Швеция) – Орхус (Дания) – 1:2
  • Хинна (Норвегия) – Видар (Норвегия) – 3:3

Видео матчей

По теме:
Кудровка – Силекс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полесье – Ванкувер Уайткэпс. Сыграет ли Усик? Смотреть онлайн LIVE
ФОТО. В Полесье намекнули на участие Усика в спарринге против Ванкувера
товарищеские матчи Кудровка Фредерисия Верес Ровно Дукаджини Александрия Лапи Подуево контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Футбол | 26 января 2026, 18:59 1
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо

Про место в таблице информации нет

В Карпатах рассказали, какое влияние на клуб имеет Козловский: «Смешно»
Футбол | 27 января 2026, 07:26 0
В Карпатах рассказали, какое влияние на клуб имеет Козловский: «Смешно»
В Карпатах рассказали, какое влияние на клуб имеет Козловский: «Смешно»

Андрей Русол выступал с официальным заявлением

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 08:12
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины
Футбол | 26.01.2026, 08:27
УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины
УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины
ФОТО. Монзуль побывала в гостях у донецкого Шахтера и провела лекцию
Футбол | 27.01.2026, 04:51
ФОТО. Монзуль побывала в гостях у донецкого Шахтера и провела лекцию
ФОТО. Монзуль побывала в гостях у донецкого Шахтера и провела лекцию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
25.01.2026, 13:05 2
Футбол
Сборная Украины по футзалу потеряла шансы на первое место в группе ЧЕ
Сборная Украины по футзалу потеряла шансы на первое место в группе ЧЕ
25.01.2026, 16:36
Футзал
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 16
Футбол
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 10
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем