Товарищеские матчи, 26 января. Спарринги Вереса, Кудровки и Александрии
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
26 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели несколько украинских команд.
Кудровка потерпела поражение от команды Фредерисия (Дания) со счетом 1:2. Голы забили: Овусу, 8 – Этим, 32, Хулдаль, 71.
Верес из Ровно уступил команде Дукаджини (Косово) со счетом 0:1. Гол забил Ильяс Зульфи, 39 минута.
Александрия обыграла клуб Ллапи (Косово) со счетом 3:1. Отличились Денис Шостак и Матеус, а третье взятие ворот стало результатом автогола.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 26 января 2026
- Спорт Бойз (Перу) – Эвертон (Чили) – 2:3
- Мельгар (Перу) – Макара (Эквадор) – 2:1
- Рейнджерс (Чили) – Депортиво Майпу (Аргентина) – 0:1
- Вегалта Сендай (Япония) – Джираванц Китакюсю (Япония) – 2:3
- Кудровка (Украина) – Фредерисия (Дания) – 1:2
- Динамо Тбилиси (Грузия) – Штурми (Грузия) – 2:0
- Аустрия Вена (Австрия) – ДАК Дунайска-Стреда (Словакия) – 1:1
- Монтана (Болгария) – Сепси (Румыния) – 1:0
- Септември София (Болгария) – Ордабасы (Казахстан) – 1:2
- Верес (Украина) – Дукаджини (Косово) – 0:1
- Александрия (Украина) – Ллапи (Косово) – 3:1
- ЦСКА 1948 София (Болгария) – Слован Братислава (Словакия) – 2:1
- Эльфсборг (Швеция) – Орхус (Дания) – 1:2
- Хинна (Норвегия) – Видар (Норвегия) – 3:3
