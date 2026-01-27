Агробизнес отложил возвращение игроков из отпуска из-за погодных условий

Агробизнес отложил выход футболистов и тренеров из отпусков.

Команда из города Волочиск должна была стартовать в начале этой недели (27 января), но из-за погодных условий возвращение игроков пришлось отложить. Как стало известно Sport.ua, коллектив приступит к занятием 1 февраля.

Первый спарринг Агробизнеса запланирован на 7 февраля в Хмельницком против Подолья.

Следующий матч в Первой лиге Украины Агробизнес проведет 21 марта против Нивы Тернополь.

В таблице второго по силе дивизиона страны подопечные Александра Чижевского занимают пятое место с 33 очками.

Читайте также: Агробизнес определился с датами контрольных матчей

Таблица Первой лиги Украины 2025/26