Во вторник, 27 января, состоится поединок 16-го тура чемпионата Германии между «Санкт-Паули» и «РБ Лейпцигом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Санкт-Паули

Текущий сезон проходит для команды совсем плохо. После 18 игр Бундеслиги на балансе клуба есть только 13 зачетных пунктов, позволяющих занимать 17-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны на данный момент составляет 5 очков.

Однако вот в Кубке Германии «Санкт-Паули» дошел до четвертьфинала, где будет играть против «Байера».

РБ Лейпциг

А вот для «быков» текущий сезон проходит лучше. После 18 туров Бундеслиги на балансе клуба есть 35 очков, благодаря которым он занимает 5 место турнирной таблицы. Однако даже от 3-й позиции Лейпциг отстает на 1 балл, имея игру в запасе.

В Кубке Германии команда также дошла до четвертьфинала, где будет играть против «Баварии».

Личные встречи

За последние 3 года клубы играли между собой всего трижды. 2 раза побеждал «Лейпциг», еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Санкт-Паули» длится уже 5 матчей подряд.

«РБ Лейпциг» проиграл 3/5 предыдущих матчей.

3/5 последних матчей «Санкт-Паули» завершились нулевой ничьей.

Прогноз

Несмотря на статус аутсайдера «Санкт-Паули», имеет достаточно прочную оборону. Я поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.62 по линии БК betking).