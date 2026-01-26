Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Санкт-Паули
27.01.2026 21:30 - : -
РБ Лейпциг
Игра перенесена с 10 января 2026 из-за сильного снегопада
Германия
26 января 2026, 22:10 | Обновлено 26 января 2026, 22:27
Санкт-Паули – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч начнется 27 января в 21:30 по Киеву

Санкт-Паули – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
РБ Лейцпиг

Во вторник, 27 января, состоится поединок 16-го тура чемпионата Германии между «Санкт-Паули» и «РБ Лейпцигом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Санкт-Паули

Текущий сезон проходит для команды совсем плохо. После 18 игр Бундеслиги на балансе клуба есть только 13 зачетных пунктов, позволяющих занимать 17-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны на данный момент составляет 5 очков.

Однако вот в Кубке Германии «Санкт-Паули» дошел до четвертьфинала, где будет играть против «Байера».

РБ Лейпциг

А вот для «быков» текущий сезон проходит лучше. После 18 туров Бундеслиги на балансе клуба есть 35 очков, благодаря которым он занимает 5 место турнирной таблицы. Однако даже от 3-й позиции Лейпциг отстает на 1 балл, имея игру в запасе.

В Кубке Германии команда также дошла до четвертьфинала, где будет играть против «Баварии».

Личные встречи

За последние 3 года клубы играли между собой всего трижды. 2 раза побеждал «Лейпциг», еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Санкт-Паули» длится уже 5 матчей подряд.
  • «РБ Лейпциг» проиграл 3/5 предыдущих матчей.
  • 3/5 последних матчей «Санкт-Паули» завершились нулевой ничьей.

Прогноз

Несмотря на статус аутсайдера «Санкт-Паули», имеет достаточно прочную оборону. Я поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.62 по линии БК betking).

Санкт-Паули
27 января 2026 -
21:30
РБ Лейпциг
Тотал менее 3 1.62
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
