  Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24 января 2026, 19:20 |
1964
4

Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву

Педриньо может получить возможность защищать цвета «сине-желтых»

Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
shakhtar.com. Педріньо

27-летний вингер «Шахтера» Педриньо уже в самое ближайшее время может сменить гражданство и получить право выступать за сборную Украины, сообщает ESPN.

Отмечается, что с футболистом контактировал лично главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который продемонстрировал заинтересованность в услугах Педриньо в национальной команде.

В последние дни ответственные лица в спешном порядке оформляли все необходимые документы, чтобы Педриньо разрешили надеть форму национальной сборной Украины уже в марте.

Предполагается, что Педриньо будет доступен для вызова в сборную Украины на поединок плей-офф квалификации на ЧМ-2026 против Швеции, который назначен на 26 марта.

В апреле Педриньо исполнится 28 лет. В «Шахтер» хавбек перешел летом 2021 года из «Бенфики» за 18 миллионов евро. После начала полномасштабной фазы войны бразилец уехал выступать на правах аренды за «Атлетико Минейро», но летом 2024-го вернулся и с тех пор успел стать ключевой фигурой для «горняков».

Отметим, что впервые о возможности натурализации Педриньо заговорили еще летом 2024 года. Тогда УАФ вела консультации, а сам футболист дал понять, что не против такого варианта.

zzg77
Нехай усіх бразіл шахтаря натуралізують - хай бігають, якщо наші не можуть!
Ответить
+2
ZANREGENT1993
Педриненко?
Ответить
+1
Володимир Холстін
Він не так Реброву потрібний, як людині з прізвищем на букву А.
Ответить
-2
Денис Брегін
чур його!
Ответить
-3
