Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Педриньо не исключает вариант с получением украинского гражданства
Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо высказался относительно возможности получения украинского гражданства:
«Конечно, первую очередь, все зависит от того, как будет развиваться ситуация. В первую очередь, я горд быть бразильцем и играть за команду своей страны было бы замечательно. Но есть пример Марлоса, Мораеса и других замечательных бразильских игроков, которые играли за вашу страну, поэтому и я не исключаю подобной возможности».
Перед началом сезона 2024/25 в СМИ распространялись слухи о возможной натурализации Педриньо, но позже Украинская ассоциация футбола опровергла эту информацию.
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у Шахтьора 13 легіонерів, в чемпі на полі не більше чім 7 іноземців,
отже будуть приймати друге (українське) громадянство.
Педріньо говорить про збірну Країни ???
це все брехня!!! Головне більше іноземців в основі !!!