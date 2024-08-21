Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо высказался относительно возможности получения украинского гражданства:

«Конечно, первую очередь, все зависит от того, как будет развиваться ситуация. В первую очередь, я горд быть бразильцем и играть за команду своей страны было бы замечательно. Но есть пример Марлоса, Мораеса и других замечательных бразильских игроков, которые играли за вашу страну, поэтому и я не исключаю подобной возможности».

Перед началом сезона 2024/25 в СМИ распространялись слухи о возможной натурализации Педриньо, но позже Украинская ассоциация футбола опровергла эту информацию.