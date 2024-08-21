Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 12:28 | Обновлено 21 августа 2024, 12:34
806
1

Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины

Педриньо не исключает вариант с получением украинского гражданства

21 августа 2024, 12:28 | Обновлено 21 августа 2024, 12:34
806
1
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
ФК Шахтер. Педриньо

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо высказался относительно возможности получения украинского гражданства:

«Конечно, первую очередь, все зависит от того, как будет развиваться ситуация. В первую очередь, я горд быть бразильцем и играть за команду своей страны было бы замечательно. Но есть пример Марлоса, Мораеса и других замечательных бразильских игроков, которые играли за вашу страну, поэтому и я не исключаю подобной возможности».

Перед началом сезона 2024/25 в СМИ распространялись слухи о возможной натурализации Педриньо, но позже Украинская ассоциация футбола опровергла эту информацию.

По теме:
Авагимян продолжит карьеру в УПЛ. Контракт уже подписан
Экс-форвард Динамо назвал лидеров команды в раздевалке и на поле
Металлист 1925 может подписать лучшего бомбардира УПЛ 2020/21
Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу натурализация
Дмитро Вербинський Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Батагов и еще семь топ-продаж в истории Зари. Где они сейчас?
Футбол | 20 августа 2024, 15:45 10
Батагов и еще семь топ-продаж в истории Зари. Где они сейчас?
Батагов и еще семь топ-продаж в истории Зари. Где они сейчас?

Вспоминаем футболистов, которых луганскому клубу удалось продать выгоднее всего…

Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
Футбол | 20 августа 2024, 14:40 1
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом

Бывший игрок и тренер «Динамо» – об игре киевлян в Лиге чемпионов

Сенсационное возвращение. Ман Сити подпишет звезду Ла Лиги
Футбол | 21.08.2024, 12:46
Сенсационное возвращение. Ман Сити подпишет звезду Ла Лиги
Сенсационное возвращение. Ман Сити подпишет звезду Ла Лиги
ВИДЕО. Раньше было лучше? В Лиге чемпионов изменился гимн
Футбол | 21.08.2024, 08:00
ВИДЕО. Раньше было лучше? В Лиге чемпионов изменился гимн
ВИДЕО. Раньше было лучше? В Лиге чемпионов изменился гимн
Судаков назвал украинца, который может выиграть в будущем Золотой мяч
Футбол | 20.08.2024, 17:41
Судаков назвал украинца, который может выиграть в будущем Золотой мяч
Судаков назвал украинца, который может выиграть в будущем Золотой мяч
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
шо повідомлялось тут раніше: 
у Шахтьора 13 легіонерів, в чемпі на полі не більше чім 7 іноземців,
отже будуть приймати друге (українське) громадянство. 
Педріньо говорить про збірну Країни ??? 
це все брехня!!! Головне більше іноземців в основі !!!
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу
Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу
19.08.2024, 10:51 3
Биатлон
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
19.08.2024, 08:19 4
Футбол
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
20.08.2024, 14:52 112
Война
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
19.08.2024, 14:47 5
Футбол
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
19.08.2024, 11:20 10
Футбол
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
19.08.2024, 11:36 19
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
20.08.2024, 07:26 2
Бокс
Экс-чемпион мира и бывший соперник Усика завершил боксерскую карьеру
Экс-чемпион мира и бывший соперник Усика завершил боксерскую карьеру
19.08.2024, 23:06
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем