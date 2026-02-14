Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
14 февраля 2026, 15:01 | Обновлено 14 февраля 2026, 15:39
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм назначил нового наставника

Контракт получил Тудор

ФК Тоттенхэм

Клуб АПЛ Тоттенхэм объявил о назначении нового тренера. Со статусом временного наставника до конца нынешнего сезона контракт получил Игор Тудор.

Хорватский специалист заменил Томаса Франка, которого уволили после ряда неудачных матчей. Тоттенхэм опустился на 16-е место, а от зоны вылета команду отделяет 5 очков.

Тудор в последние сезона работал с Марселем и Ювентусом.

При этом тренер не сразу приступает к работе – ему еще нужно получить разрешение на работу в Великобритании.

naverland
Вообще ноль, а не тренер. Долго не задержится 
andrea778
Шило на мило
Mishgan2507
Взяли нульового тренера без звитяг. 
