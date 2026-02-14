ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм назначил нового наставника
Контракт получил Тудор
Клуб АПЛ Тоттенхэм объявил о назначении нового тренера. Со статусом временного наставника до конца нынешнего сезона контракт получил Игор Тудор.
Хорватский специалист заменил Томаса Франка, которого уволили после ряда неудачных матчей. Тоттенхэм опустился на 16-е место, а от зоны вылета команду отделяет 5 очков.
Тудор в последние сезона работал с Марселем и Ювентусом.
При этом тренер не сразу приступает к работе – ему еще нужно получить разрешение на работу в Великобритании.
We are pleased to confirm the appointment of Igor Tudor as Men’s Head Coach until the end of the season, subject to work permit.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 14, 2026
🔗 https://t.co/IqK72rpNSg pic.twitter.com/31rCpoVQTj
