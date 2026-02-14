Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легионер клуба УПЛ заболел малярией: «Конечно, это неприятно»
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 15:24
Легионер клуба УПЛ заболел малярией: «Конечно, это неприятно»

Кристофер Нваезе подхватил болезнь

Легионер клуба УПЛ заболел малярией: «Конечно, это неприятно»
ФК Заря. Кристофер Нваезе

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник рассказал, что легионер луганского клуба Кристофер Нваезе заболел малярией. Специалист пожелал футболисту скорейшего выздоровления.

«Кристофер Нваэзе заболел. К сожалению, на это мы не можем повлиять. Он заболел в Нигерии малярией. Эта болезнь проявляется более чем через неделю. Почувствовал он, что болен уже в Турции. Конечно, это неприятно. Желаем Кристоферу скорейшего выздоровления», – сказал Скрипник.

23-летний центрбек Нваэзе в январе 2026-го вернулся из аренды с «Милсами», где играл с февраля 2025-го. В нынешнем сезоне Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных балла после 16 сыгранных матчей.

Кристофер Нваезе Виктор Скрипник Заря Луганск малярия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
