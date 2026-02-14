Легионер клуба УПЛ заболел малярией: «Конечно, это неприятно»

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник рассказал, что легионер луганского клуба Кристофер Нваезе заболел малярией. Специалист пожелал футболисту скорейшего выздоровления.

«Кристофер Нваэзе заболел. К сожалению, на это мы не можем повлиять. Он заболел в Нигерии малярией. Эта болезнь проявляется более чем через неделю. Почувствовал он, что болен уже в Турции. Конечно, это неприятно. Желаем Кристоферу скорейшего выздоровления», – сказал Скрипник.

23-летний центрбек Нваэзе в январе 2026-го вернулся из аренды с «Милсами», где играл с февраля 2025-го. В нынешнем сезоне Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных балла после 16 сыгранных матчей.