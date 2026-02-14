Скрипник надеется, что форвард Динамо и еще три новичка помогут Заре

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник подвел итоги зимних сборов команды, а также прокомментировал присоединение новичков, среди которых и форвард киевского «Динамо» Федор Задорожный:

– Как вы в целом оцениваете этот учебно-тренировочный сбор?

– Я сказал сегодня команде перед игрой, что благодарен им за работу на сборах. Всегда есть то, что хотим улучшить, но команда хорошо работала, отдавалась на тренировках.

– Довольны ли вы функциональной готовностью игроков?

– За месяц команда выходит на тот уровень готовности, который мы планировали. Не стоит забывать, что здесь команда работала не так, как в сезоне. В Турции практически всегда тренировались в двухразовом режиме. Видели, как было тяжело, но понимали, что все это будет только в пользу команды.

– Увидели ли вы прогресс в понимании вашей игровой модели?

– ​​​Модель футбола сейчас такова, что нельзя останавливаться на чем-то одном. Надо развиваться. Много тренировали стандартные положения. В целом – есть улучшение. Сыгранность – это прогресс, который каждый тренер хочет видеть.

– Увидели ли вы футболистов, которые приятно удивили?

– Такие игроки есть. У меня сейчас это в мыслях, но не буду называть фамилии. Кто играет, кто выходит на поле – те ребята выходят на тот уровень, который мы ждем от них.

– Насколько быстро новички адаптировались к требованиям команды?

– Перед началом сборов я говорил, что нам нужны фланговые футболисты, игроки атаки. Уверен, что все они помогут нам. И Верлей, и Ба, и Елавич с Задорожным. Четыре атакующих игрока это именно то, что нужно. Это создает конкуренцию, которая полезна всем.

– Не увидели мы в последних матчах Игоря Горбача. Не было также долго Петара Мичина, Кристофера Нваезе. Плюс из-за повреждений был заменен Роман Саленко. Насколько продолжительным будет их отсутствие?

– К сожалению, Петар Мичин в первом матче здесь травмировал колено. Ему сделали операцию. Требуется длительное время для восстановления. Надеемся, что он успеет за нас поиграть. У Горбача и Саленко микротравмы. Во время сборов идет двойная нагрузка, поэтому такое случается и это нормальное явление.

Кристофер Нваезе заболел. К сожалению, на это мы не можем повлиять. Он заболел в Нигерии малярией. Эта болезнь проявляется более чем через неделю. Почувствовал он, что болен уже в Турции. Конечно, это неприятно. Желаем Кристоферу скорейшего выздоровления.

– Чувствуете ли, что команда стала более сплоченной?

– Да, я это почувствовал, но хочу, чтобы было еще лучше.

– Что бы вы хотели сказать болельщикам перед началом сезона и чего им ожидать от команды уже в первых играх?

–​​ Все, кто за нами следит, интересуется нашей судьбой и в целом всем нашим людям в Украине хочу пожелать мирного неба над головой, покоя и возвращения к нормальной жизни.

Что касается своей команды, скажу, что не люблю равнодушных на поле. Хотим играть от сердца, для наших болельщиков, за наш город, за клуб. Будем делать все от нас зависящее для достижения положительного результата в каждом матче.