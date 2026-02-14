Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легендарный экс-футболист Динамо намерен вернуться к тренерской работе
Украина. Премьер лига
Легендарный экс-футболист Динамо намерен вернуться к тренерской работе

Олег Гусев покинул тренерский штаб киевской команды, но продолжает работать советником президента

Легендарный экс-футболист Динамо намерен вернуться к тренерской работе
ФК Динамо Киев. Олег Гусев (справа)

Легендарный игрок киевского «Динамо», тренер, а ныне – советник президента «бело-синих» Олег Гусев рассказал о своих планах и прокомментировал возможное возвращение к тренерской работе:

– Чем сейчас занимается Олег Гусев?

– Можно сказать, что сейчас больше времени могу уделять своей семье. Это особенно важно в столь непростое время. Я остаюсь в структуре «Динамо», работаю советником президента.

Смотрю игры на сборах U-19 и первой команды. Просматриваю игроков, которых хотят приобрести. В нашей ситуации тяжелее с трансферами – кто-то не хочет ехать, кто-то тренеру не подходит, у кого-то цена завышена.

Пока в Украине идет война – футбол не развивается, он выживает. Главной задачей сейчас является сохранение украинского футбола. Развивать его будем уже после победы.

– Планируете ли возвращение к тренерской работе? Есть амбиции стать главным тренером?

– Конечно, планирую дальше работать тренером и главным, в том числе. Отдохну, проанализирую накопленную информацию и опыт. Сейчас у меня небольшая творческая пауза, – рассказал Гусев.

Гусев покинул пост тренера после увольнения Александра Шовковского, которое состоялось в ноябре прошлого года после поражения киевской команды в Лиге конференций от кипрской «Омонии».

Николай Тытюк Источник: 1927.kiev.ua
