ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским

В четверг, 27 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретились кипрская «Омония» и киевское «Динамо». «Бело-синие» уступили со счетом 0:2 и потерпели третье поражение в последних трех матчах.

После этой неудачи руководство команды решило прекратить сотрудничество с тренерским штабом во главе с Александром Шовковским. Об этом сообщила пресс-служба клуба:

«Тренерский штаб киевского «Динамо» освобожден от исполнения обязанностей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, наставник «Динамо» U-19».

Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки румынского специалиста Мирчи Луческу. Во главе «бело-синих» завоевал титул чемпиона Украины (2024/25), а также серебро Премьер-лиги (2023/24).