ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
Наставник киевского клуба отправлен в отставку вместе с тренерским штабом
В четверг, 27 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретились кипрская «Омония» и киевское «Динамо». «Бело-синие» уступили со счетом 0:2 и потерпели третье поражение в последних трех матчах.
После этой неудачи руководство команды решило прекратить сотрудничество с тренерским штабом во главе с Александром Шовковским. Об этом сообщила пресс-служба клуба:
«Тренерский штаб киевского «Динамо» освобожден от исполнения обязанностей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, наставник «Динамо» U-19».
Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки румынского специалиста Мирчи Луческу. Во главе «бело-синих» завоевал титул чемпиона Украины (2024/25), а также серебро Премьер-лиги (2023/24).
Донт пуш зе хорсес bleat’ 🙋♂️
Коріш Суркіса і Медведчука, хулі 😁
Пафос, Маккабі, ЛНЗ, Колос, Омонія, - при всій повазі не ті команди, яким кияни мають програвати без варіантів.
Але тут питання: а що далі?
І питання це не тільки в наступнику СаШо, а й в підборі виконавців, і в менеджменті загалом.
Бо з цією командою (в широкому смислі слова) не знаю, чи навіть кваліфікований тренер чогось більшого досягне. А тим більше, якщо це буде чергове "динамівське серце".
Клубу не завадила б встряска. Конкретна, потужна і серйозна.