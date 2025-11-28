Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
Лига конференций
28 ноября 2025, 00:01 | Обновлено 28 ноября 2025, 00:16
100

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским

Наставник киевского клуба отправлен в отставку вместе с тренерским штабом

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

В четверг, 27 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретились кипрская «Омония» и киевское «Динамо». «Бело-синие» уступили со счетом 0:2 и потерпели третье поражение в последних трех матчах.

После этой неудачи руководство команды решило прекратить сотрудничество с тренерским штабом во главе с Александром Шовковским. Об этом сообщила пресс-служба клуба:

«Тренерский штаб киевского «Динамо» освобожден от исполнения обязанностей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, наставник «Динамо» U-19».

Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки румынского специалиста Мирчи Луческу. Во главе «бело-синих» завоевал титул чемпиона Украины (2024/25), а также серебро Премьер-лиги (2023/24).

pricolist
Бездарний тренер, відверто кажучи. 
Ответить
+13
Показать Скрыть 2 ответа
c_a_p2
Ігорьошу би хтось вигнав
Ответить
+12
Показать Скрыть 2 ответа
kadaad .
Не верю своим глазам!!!!!
Ответить
+12
Показать Скрыть 1 ответ
fifa2020
Памятник Омонії в студію!
Ответить
+11
roman75zpr
Шампанского!
Ответить
+11
Alexander Киев
Прикро, ех.. не справився із завданням - вивести динамо у 1-шу лігу 🫤
Ответить
+11
VIPsector1
Перший пішов! Наступний Ребров, за ним Шевченко. Забирайтесь геть!
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
Яке буде наступне серце? Ху іс зіс некст хіро?! 😎
Ответить
+9
Показать Скрыть 2 ответа
Alexander Киев
Оу, а це зря, ще не вилетіли із УПЛ 😑
Донт пуш зе хорсес bleat’ 🙋‍♂️
Ответить
+8
Lopez Nieto
Штаб кепочников всё 
Ответить
+8
Alexander Киев
Наступний тренер буде - Гордон! 
Коріш Суркіса і Медведчука, хулі 😁
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних в бані
Дайте ему еще время!!
Ответить
+6
Pixelman
А міг би достойно сам піти, залишивши хоч якусь повагу від вболівальників. Але ж грошики не пахнуть, і як результат ганебне звільнення, яке вже давно напрошувалося
Ответить
+5
BekXan
Що я і казав ,боягуз.Міг піти сам розуміючи все.
Ответить
+5
Український Крим
а Суркіс коли на вихід з президенства? розумію, що він власник, але не обов'язково власник має бути президентом
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Максим Мякота
Ну нарешті цей нікчемне знущання з команди скінчилося 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
suforza1921
Шовковського  звісно, потрібно було звільняти давно.
Пафос, Маккабі, ЛНЗ, Колос, Омонія, - при всій повазі не ті команди, яким кияни мають програвати без варіантів.
Але тут питання: а що далі?
І питання це не тільки в наступнику СаШо, а й в підборі виконавців, і в менеджменті загалом.
Бо з цією командою (в широкому смислі слова) не знаю, чи навіть кваліфікований тренер чогось більшого досягне. А тим більше, якщо це буде чергове "динамівське серце".
Клубу не завадила б встряска. Конкретна, потужна і серйозна.
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
Перший Серед Рівних в бані
Интересно, что уволил не по окончанию матча Динамо, а подождал посмотреть как сыграет Шахтер, и сразу после выигрыша ШД уже уволил )) 
Ответить
+3
vitaha33
Чекаю на Вернидуба, єдиний варіант який може стряхнути команду, або давай Кварцяного, гірше точно не буде
Ответить
+3
batistuta
Как? За що? Чемпіонами стали! Суркіз, ти рашист штопаний! А може це мосхфільм?
Ответить
+3
