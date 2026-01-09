ФОТО. Визуализация от УПЛ. Американские горки в верхней шестерке
Осенью произошло пять смен лидера, Шахтер ни разу не покинул топ-шестерку
Сезон Украинской Премьер-лиги находится на зимней паузе, сыграно 16 туров из 30.
Настоящие американские горки наблюдаются в верхней шестерке УПЛ.
В течение 16 туров произошло сразу пять смен лидера за первую часть сезона.
В то же время, есть и пример стабильности: Шахтер – единственная команда, которая на протяжении всех туров оставалась в пределах топ-6.
Как менялась турнирная таблица – смотрите на визуализации УПЛ.
Топ-8 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 35), Полесье (30), Динамо, Кривбасс (по 26), Колос (25), Металлист 1925 (24), Заря (23).
ФОТО. Визуализация от УПЛ. Американские горки в верхней шестерке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер Бенфики раскритиковал голкипера Браги
Боксер поздравил с праздником