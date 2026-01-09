Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Визуализация от УПЛ. Американские горки в верхней шестерке
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 03:23 | Обновлено 09 января 2026, 03:34
Осенью произошло пять смен лидера, Шахтер ни разу не покинул топ-шестерку

Sport.ua

Сезон Украинской Премьер-лиги находится на зимней паузе, сыграно 16 туров из 30.

Настоящие американские горки наблюдаются в верхней шестерке УПЛ.

В течение 16 туров произошло сразу пять смен лидера за первую часть сезона.

В то же время, есть и пример стабильности: Шахтер – единственная команда, которая на протяжении всех туров оставалась в пределах топ-6.

Как менялась турнирная таблица – смотрите на визуализации УПЛ.

Топ-8 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 35), Полесье (30), Динамо, Кривбасс (по 26), Колос (25), Металлист 1925 (24), Заря (23).

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фото статистика Шахтер Донецк Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка Металлист 1925 итоги сезона УПЛ
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
