Сезон Украинской Премьер-лиги находится на зимней паузе, сыграно 16 туров из 30.

Настоящие американские горки наблюдаются в верхней шестерке УПЛ.

В течение 16 туров произошло сразу пять смен лидера за первую часть сезона.

В то же время, есть и пример стабильности: Шахтер – единственная команда, которая на протяжении всех туров оставалась в пределах топ-6.

Как менялась турнирная таблица – смотрите на визуализации УПЛ.

Топ-8 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 35), Полесье (30), Динамо, Кривбасс (по 26), Колос (25), Металлист 1925 (24), Заря (23).

ФОТО. Визуализация от УПЛ. Американские горки в верхней шестерке