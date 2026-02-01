Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
01 февраля 2026, 15:45 | Обновлено 01 февраля 2026, 15:48
144
0

Снигур разобралась с испанкой и вышла в основу турнира WTA 250 в Румынии

В финале квалификации Дарья в двух сетах одолела Алену Большову

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) вышла в основную сетку турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проходит на хардовых кортах в помещении.

В финале квалификации украинка в двух сетах переиграла представительницу Испании Алену Большову (WTA 234) за 1 час и 21 минуту.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Квалификация

Дарья Снигур (Украина) [2] – Алена Большова (Испания) – 6:3, 6:3

Снигур впервые сыграла против Большовой. На старте отбора Дарья прошла другую украинскую теннисистку Ангелину Калинину.

Снигур в третий раз в карьере сыграет в основе соревнований в Клуже. В 2023 году она добралась до четвертьфинала, а в 2025 вылетела в первом раунде.

Соперница Дарьи в 1/16 финала определится позднее. Из потенциальных оппоненток: Анна Богдан [WC], Ван Синьюй [4], Вероника Эрьявец, Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона.

Помимо Снигур, Украину в основной сетке Клужа также представит Александра Олейникова, которая 1 февраля в первом круге поборется с Майяр Шериф.

Дарья Снигур Алена Большова WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
