Алексей БЕЛИК: «Создавали много моментов, но реализация подводила»

«Шахтер» U-19 провел первый контрольный матч на сборах в Турции. «Горняки» со счетом 1:0 обыграли «Ференцварош» U-19. Итог матча подвел тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик.

«В течение первой недели сборов в Турции мы работали над набором физических кондиций, но уже больше сосредоточились на работе с мячом. В целом очень доволен тем, как ребята работали, и тем, что в этот период они с позитивом выполняли все задачи. Что касается поединка, то «Ференцварош» U-19 очень хороший оппонент, ведь это команда, которая много прессингует и действует на грани фола. Доволен игрой и всеми выходившими на поле футболистами. Мы распределили время между всеми игроками, и, конечно, досадно, что спарринг, который должен состояться утром, отменился, ведь мы имели целью предоставить практику футболистам. Нам удалось выйти из этого положения, и я очень доволен игрой, но не счетом, ведь создавали много моментов, но реализация подводила. Если быть объективным, то счет должен быть больше», – сказал Алексей Белик.