Пас не реализовал пенальти на 90+7. Аталанта в меньшинстве устояла в Комо

В воскресенье, 1 февраля, в рамках 23-го тура Серии А состоялся матч между «Комо» и «Аталантой».

Игра прошла в Комо на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья» и завершилась со счетом 0:0.

«Аталанта» осталась в меньшинстве уже на 8-й минуте, когда за неспортивное поведение прямую красную карточку получил Аханор.

Далее «Комо» много атаковал, создавал моменты, а на 90+3-й минуте Скальвини сыграл рукой в своей штрафной, и судья после просмотра VAR назначил пенальти. Одиннадцатиметровый пробивал Пас, но Карнесекки отбил его удар и спас команду от поражения.

После этой ничьи «Комо» имеет 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице, а «бергамаски» с 36 очками – седьмые.

Ранее свой матч 23-го тура в Турине завершили «Торино» и «Лечче», где единственным и решающим стал гол Адамса на 29-й минуте.

Серия А. 23-й тур, 1 февраля

Комо – Аталанта – 0:0

Красная карточка: Аханор, 8

Не реализованный пенальти: Пас, 90+7 (вратарь)

Торино – Лечче – 1:0

Голы: Адамс, 29