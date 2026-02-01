Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пас не реализовал пенальти на 90+7. Аталанта в меньшинстве устояла в Комо
Чемпионат Италии
Торино
01.02.2026 13:30 – FT 1 : 0
Лечче
Италия
01 февраля 2026, 17:59 | Обновлено 01 февраля 2026, 18:25
Пас не реализовал пенальти на 90+7. Аталанта в меньшинстве устояла в Комо

Матч 23-го тура Серии А завершился без голов

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 февраля, в рамках 23-го тура Серии А состоялся матч между «Комо» и «Аталантой».

Игра прошла в Комо на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья» и завершилась со счетом 0:0.

«Аталанта» осталась в меньшинстве уже на 8-й минуте, когда за неспортивное поведение прямую красную карточку получил Аханор.

Далее «Комо» много атаковал, создавал моменты, а на 90+3-й минуте Скальвини сыграл рукой в своей штрафной, и судья после просмотра VAR назначил пенальти. Одиннадцатиметровый пробивал Пас, но Карнесекки отбил его удар и спас команду от поражения.

После этой ничьи «Комо» имеет 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице, а «бергамаски» с 36 очками – седьмые.

Ранее свой матч 23-го тура в Турине завершили «Торино» и «Лечче», где единственным и решающим стал гол Адамса на 29-й минуте.

Серия А. 23-й тур, 1 февраля

Комо – Аталанта – 0:0

Красная карточка: Аханор, 8

Не реализованный пенальти: Пас, 90+7 (вратарь)

Торино – Лечче – 1:0

Голы: Адамс, 29

Комо Серия A чемпионат Италии по футболу Аталанта Торино Лечче Че Адамс
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
