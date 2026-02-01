Мбаппе повторил достижения Роналду и Месси в Ла Лиге

Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе стал 8-м футболистом в истории Ла Лиги, забившим 22+ гола после 22 сыгранных туров в сезоне.

Произошло это в домашнем матче 22-го тура испанской Ла Лиги против Райо Вальекано, в котором француз принес победу Реалу уже в добавленное арбитром время (2:1).

Этот гол стал 22-м для Мбаппе в сезоне Ла Лиги.

Ранее подобным достижением в чемпионате Испании (22+ гола в 22 турах) отмечались только семь футболистов, в том числе Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Игроки, которые забивали 22+ гола после 22 сыгранных туров в Ла Лиге