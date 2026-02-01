Мбаппе повторил достижения Роналду и Месси в Ла Лиге
Француз стал 8-м футболистом в истории чемпионата Испании с 22+ голами после 22 сыгранных туров
Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе стал 8-м футболистом в истории Ла Лиги, забившим 22+ гола после 22 сыгранных туров в сезоне.
Произошло это в домашнем матче 22-го тура испанской Ла Лиги против Райо Вальекано, в котором француз принес победу Реалу уже в добавленное арбитром время (2:1).
Этот гол стал 22-м для Мбаппе в сезоне Ла Лиги.
Ранее подобным достижением в чемпионате Испании (22+ гола в 22 турах) отмечались только семь футболистов, в том числе Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Игроки, которые забивали 22+ гола после 22 сыгранных туров в Ла Лиге
- Ференц Пушкаш (Реал)
- Кайетано Ре (Барселона)
- Ганс Кранкль (Барселона)
- Бальтазар (Атлетико)
- Уго Санчес (Реал)
- Криштиану Роналду (Реал, 4 раза)
- Лионель Месси (Барселона, 4 раза)
- Килиан Мбаппе (Реал)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч 22-го тура Ла Лиги между сливочными и вальеканцами завершился со счетом 2:1
На Коноплю претендует «Сассуоло»