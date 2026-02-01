Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мбаппе повторил достижения Роналду и Месси в Ла Лиге
Испания
01 февраля 2026, 19:18 | Обновлено 01 февраля 2026, 19:19
Мбаппе повторил достижения Роналду и Месси в Ла Лиге

Француз стал 8-м футболистом в истории чемпионата Испании с 22+ голами после 22 сыгранных туров

Getty Images/Global Images Ukraine

Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе стал 8-м футболистом в истории Ла Лиги, забившим 22+ гола после 22 сыгранных туров в сезоне.

Произошло это в домашнем матче 22-го тура испанской Ла Лиги против Райо Вальекано, в котором француз принес победу Реалу уже в добавленное арбитром время (2:1).

Этот гол стал 22-м для Мбаппе в сезоне Ла Лиги.

Ранее подобным достижением в чемпионате Испании (22+ гола в 22 турах) отмечались только семь футболистов, в том числе Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Игроки, которые забивали 22+ гола после 22 сыгранных туров в Ла Лиге

  • Ференц Пушкаш (Реал)
  • Кайетано Ре (Барселона)
  • Ганс Кранкль (Барселона)
  • Бальтазар (Атлетико)
  • Уго Санчес (Реал)
  • Криштиану Роналду (Реал, 4 раза)
  • Лионель Месси (Барселона, 4 раза)
  • Килиан Мбаппе (Реал)
По теме:
Вылетел надолго? Спортивный врач прокомментировал травму звезды Реала
МОУРИНЬО: «То, что этот игрок Реала сделал с Трубиным… это было невероятно»
Два пенальти и поздний гол Форнальса. Бетис дома обыграл Валенсию
Реал Мадрид статистика Ла Лига Килиан Мбаппе чемпионат Испании по футболу Криштиану Роналду Лионель Месси
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
