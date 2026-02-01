Дебют Степанова. Утрехт сыграл вничью с Херенвеном, ПСВ уничтожил Фейеноорд

В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялись 3 матча 21-го тура Эредивизи сезона 2025/26.

ПСВ дома уничтожил «Фейеноорд», «Хераклес» обыграл «Фортуну Ситтард», а «Утрехт» на выезде сумел добыть ничью против «Херенвена».

ПСВ решил судьбу матча с «Фейенордом» за 7 минут, забив в промежутке с 10-й по 17-ю минуту 3 гола.

«Утрехт» сыграл вничью 1:1 с «Херенвеном», а на 85-й минуте матча впервые в составе гостей на поле вышел арендованный у «Байера» украинский нападающий Артем Степанов.

Эредивизи 2025/26. 21-й тур, 1 февраля

ПСВ – Фейеноорд – 3:0

Голы: Обиспо, 10, Тил, 13, Сайбари, 17

Удаление: Боржес, 84 (Фейеноорд)

Херенвен – Утрехт – 1:1

Голы: Тренсков, 24 – Карлссон, 54

Хераклес – Фортуна Ситтард – 2:1

Голы: Хрустич, 26, ван Хуренбек, 44 – Сирхюйс, 37