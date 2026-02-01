Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Семеньо забил в 4 из 5 первых матчей за МС. Лишь один игрок делал подобное
Англия
01 февраля 2026, 21:18 | Обновлено 01 февраля 2026, 21:19
128
0

Семеньо забил в 4 из 5 первых матчей за МС. Лишь один игрок делал подобное

Вспомним, кому ганский нападающий забивал в составе Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

Ганский нападающий Манчестер Сити Антуан Семеньо забил в четвертом из пяти своих первых матчей за клуб во всех турнирах.

Произошло это в поединке 24-го тура АПЛ, в котором «горожане» на выезде сыграли вничью с Тоттенхэм Хотспур со счетом 2:2.

Одним из голов в составе гостей отличился именно Семеньо.

Ганец стал лишь вторым футболистом Манчестер Сити, начиная с сезона 1992/93, забившим в четырех из первых пяти матчей за клуб.

Первым был Эммануэль Адебайор в 2009 году.

Голы Антуана Семеньо за Манчестер Сити (4)

  • АПЛ, против Тоттенхэм Хотспур
  • АПЛ против Вулверхэмптона
  • Кубок английской лиги против Ньюкасл Юнайтед
  • Кубок Англии против Эксетер Сити

Напомним, что Антуан Семеньо занимает третье место в списке лучших бомбардиров АПЛ сезона 2025/26

  • 20 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 16 – Игор Тиаго (Брентфорд)
  • 12 – Антуан Семеньо (Борнмут, Манчестер Сити)
  • 10 – Уго Экитике (Ливерпуль)
По теме:
Игрок Фулхэма установил уникальное достижение в АПЛ
Новый вызов. Зинченко завоевал 10 трофеев за период выступлений в Англии
Сандерленд – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити статистика Антуан Семеньо Тоттенхэм Вулверхэмптон Ньюкасл Эксетер Сити
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
