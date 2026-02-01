Семеньо забил в 4 из 5 первых матчей за МС. Лишь один игрок делал подобное
Вспомним, кому ганский нападающий забивал в составе Манчестер Сити
Ганский нападающий Манчестер Сити Антуан Семеньо забил в четвертом из пяти своих первых матчей за клуб во всех турнирах.
Произошло это в поединке 24-го тура АПЛ, в котором «горожане» на выезде сыграли вничью с Тоттенхэм Хотспур со счетом 2:2.
Одним из голов в составе гостей отличился именно Семеньо.
Ганец стал лишь вторым футболистом Манчестер Сити, начиная с сезона 1992/93, забившим в четырех из первых пяти матчей за клуб.
Первым был Эммануэль Адебайор в 2009 году.
Голы Антуана Семеньо за Манчестер Сити (4)
- АПЛ, против Тоттенхэм Хотспур
- АПЛ против Вулверхэмптона
- Кубок английской лиги против Ньюкасл Юнайтед
- Кубок Англии против Эксетер Сити
Напомним, что Антуан Семеньо занимает третье место в списке лучших бомбардиров АПЛ сезона 2025/26
- 20 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 16 – Игор Тиаго (Брентфорд)
- 12 – Антуан Семеньо (Борнмут, Манчестер Сити)
- 10 – Уго Экитике (Ливерпуль)
4 - Antoine Semenyo is just the second player to score in four of his first five appearances for the Manchester City as a Premier League club in all competitions (from 1992-93), after Emmanuel Adebayor in 2009 (also 4). Fantastic. pic.twitter.com/y2Kg2U3CUH— OptaJoe (@OptaJoe) February 1, 2026
