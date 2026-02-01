ОФИЦИАЛЬНО. Обладатель Золотой бутсы нашел себе новый клуб

Итальянский нападающий Чиро Иммобиле перебрался из «Болоньи» в «Париж». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Срок соглашения между 35-летним футболистом и французским клубом рассчитан до конца сезона 2026/27. В «Болонье» он провел всего полгода.

В текущем сезоне Чиро Иммобиле провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.

В сезоне 2019/20 итальянец стал обладателем «Золотой бутсы», забив 36 мячей за «Лацио» в Серии А.

Ранее «Париж» сыграл вничью с «Анже».