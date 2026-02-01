ОФИЦИАЛЬНО. Обладатель Золотой бутсы нашел себе новый клуб
Чиро Иммобиле продолжит карьеру в «Париже»
Итальянский нападающий Чиро Иммобиле перебрался из «Болоньи» в «Париж». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Срок соглашения между 35-летним футболистом и французским клубом рассчитан до конца сезона 2026/27. В «Болонье» он провел всего полгода.
В текущем сезоне Чиро Иммобиле провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.
В сезоне 2019/20 итальянец стал обладателем «Золотой бутсы», забив 36 мячей за «Лацио» в Серии А.
Ранее «Париж» сыграл вничью с «Анже».
Dans les coulisses de l’arrivée de notre nouvel attaquant, Ciro Immobile 🤩— Paris FC (@ParisFC) February 1, 2026
🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/xeYLPWEzls
