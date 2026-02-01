Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Фулхэма установил уникальное достижение в АПЛ
Англия
01 февраля 2026, 21:54 | Обновлено 01 февраля 2026, 21:55
238
1

Игрок Фулхэма установил уникальное достижение в АПЛ

Теперь в истории Премьер-лиги есть футболист, реализовавший 12 из 12 пенальти

01 февраля 2026, 21:54 | Обновлено 01 февраля 2026, 21:55
238
1 Comments
Игрок Фулхэма установил уникальное достижение в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Хименес

Мексиканский нападающий Фулхэма Рауль Хименес превзошел достижение Яя Туре по количеству реализованных пенальти в АПЛ.

Произошло это в матче 24-го тура, в котором Фулхэм на выезде уступил Манчестер Юнайтед со счетом 2:3.

Первый мяч гостей в этой игре был забит именно Хименесом, реализовавшим одиннадцатиметровый удар.

Теперь в активе мексиканца 12/12 забитых пенальти в АПЛ.

Это стало новым рекордом лиги, предыдущий был установлен игроком Манчестер Сити Яя Туре (11/11).

На данный момент в АПЛ есть только двое футболистов, пробивших по меньшей мере 10 пенальти, и все их реализовали.

Игроки АПЛ с наибольшим процентом реализуемых пенальти (по меньшей мере с 10 попытками)

  • 12/12 (100%) – Рауль Хименес (Мексика)
  • 11/11 (100%) – Яя Туре (Кот-д'Ивуар)
  • 25/26 (96.2%) – Мэттью Ле Тисье (Англия)
  • 18/19 (94.7%) – Дэнни Мерфи (Англия)
  • 16/17 (94.1%) – Каллум Уилсон (Англия)
  • 16/17 (94.1%) – Джеймс Битти (Англия)
  • 15/16 (93.8%) – Джулиан Дикс (Англия)
  • 13/14 (92.9%) – Коул Палмер (Англия)
  • 12.13 (92.3%) – Букайо Сака (Англия)
  • 23/25 (92.0%) – Тьерри Анри (Франция)
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал потерял чемпиона Европы до конца сезона
Сандерленд – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Семеньо забил в 4 из 5 первых матчей за МС. Лишь один игрок делал подобное
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фулхэм Манчестер Юнайтед статистика Рауль Хименес
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Теннис | 01 февраля 2026, 13:50 36
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026

Карлос в четырех сетах переиграл Новака и впервые взял трофей в Мельбурне

Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Футбол | 01 февраля 2026, 18:03 10
Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте

Красные дьяволы одержали победу в матче 24-го тура АПЛ благодаря забитому мячу Шешко

ФОТО. Универсальный левоногий футболист. Как Аякс представил Зинченко
Футбол | 01.02.2026, 20:31
ФОТО. Универсальный левоногий футболист. Как Аякс представил Зинченко
ФОТО. Универсальный левоногий футболист. Как Аякс представил Зинченко
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Футбол | 01.02.2026, 09:47
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Футбол | 01.02.2026, 07:47
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Мабуть має сталеві нерви. Ну і майстерність теж необхідна)
Ответить
0
Популярные новости
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 6
Футбол
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 3
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
31.01.2026, 09:12
Бокс
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
31.01.2026, 15:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем