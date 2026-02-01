Игрок Фулхэма установил уникальное достижение в АПЛ

Мексиканский нападающий Фулхэма Рауль Хименес превзошел достижение Яя Туре по количеству реализованных пенальти в АПЛ.

Произошло это в матче 24-го тура, в котором Фулхэм на выезде уступил Манчестер Юнайтед со счетом 2:3.

Первый мяч гостей в этой игре был забит именно Хименесом, реализовавшим одиннадцатиметровый удар.

Теперь в активе мексиканца 12/12 забитых пенальти в АПЛ.

Это стало новым рекордом лиги, предыдущий был установлен игроком Манчестер Сити Яя Туре (11/11).

На данный момент в АПЛ есть только двое футболистов, пробивших по меньшей мере 10 пенальти, и все их реализовали.

Игроки АПЛ с наибольшим процентом реализуемых пенальти (по меньшей мере с 10 попытками)