Игрок Фулхэма установил уникальное достижение в АПЛ
Теперь в истории Премьер-лиги есть футболист, реализовавший 12 из 12 пенальти
Мексиканский нападающий Фулхэма Рауль Хименес превзошел достижение Яя Туре по количеству реализованных пенальти в АПЛ.
Произошло это в матче 24-го тура, в котором Фулхэм на выезде уступил Манчестер Юнайтед со счетом 2:3.
Первый мяч гостей в этой игре был забит именно Хименесом, реализовавшим одиннадцатиметровый удар.
Теперь в активе мексиканца 12/12 забитых пенальти в АПЛ.
Это стало новым рекордом лиги, предыдущий был установлен игроком Манчестер Сити Яя Туре (11/11).
На данный момент в АПЛ есть только двое футболистов, пробивших по меньшей мере 10 пенальти, и все их реализовали.
Игроки АПЛ с наибольшим процентом реализуемых пенальти (по меньшей мере с 10 попытками)
- 12/12 (100%) – Рауль Хименес (Мексика)
- 11/11 (100%) – Яя Туре (Кот-д'Ивуар)
- 25/26 (96.2%) – Мэттью Ле Тисье (Англия)
- 18/19 (94.7%) – Дэнни Мерфи (Англия)
- 16/17 (94.1%) – Каллум Уилсон (Англия)
- 16/17 (94.1%) – Джеймс Битти (Англия)
- 15/16 (93.8%) – Джулиан Дикс (Англия)
- 13/14 (92.9%) – Коул Палмер (Англия)
- 12.13 (92.3%) – Букайо Сака (Англия)
- 23/25 (92.0%) – Тьерри Анри (Франция)
