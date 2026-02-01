Александа Олейникова – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
1 февраля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 92) начнет выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Египта Майяр Шериф (WTA 109). Время начала игры – 19:45 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Александры.
Победительница поединка во втором круге встретится либо с Эллой Зайдель, либо с Анной Бондар.
Видеоплеер будет добавлен позже...
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Куарши завершает визовые вопросы и скоро приедет в Киев
Известный тренер – о Лунине