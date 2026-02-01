Александа Олейникова – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 февраля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 92) начнет выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Египта Майяр Шериф (WTA 109). Время начала игры – 19:45 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Александры.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Эллой Зайдель, либо с Анной Бондар.

Видеоплеер будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА