ФОТО. Надаль посетил финал Aus Open. Джокович позвал Рафу выйти вместо него
Рафаэль присутствовал на Rod Laver Arena, где 1 февраля Алькарас переиграл Новака
Легендарный испанский экс-теннисист Рафаэль Надаль посетил финал Открытого чемпионата Австралии 2026, в котором 1 февраля на Rod Laver Arena сошлись Карлос Алькарас и Новак Джокович.
Алькарас переиграл Джоковича в четырех сетах. Перед стартом противостояния Рафа заявил, что будет поддержать Карлоса – соотечественника, которого называют его последователем.
Во время поединка Джокович обратился к Надалю и позвал его выйти вместо него. Легенды посмеялись. Надаль и Джокович играли друг с другом 60 раз – счет 31:29 в пользу Ноле.
После завершения финала Aus Open Надаль встретится с Алькарасом и поздравил его с чемпионством. Карлос собрал карьерный Grand Slam и стал самым молодым теннисистом, котором удалось это сделать. Предыдущий рекорд принадлежал Рафе, который забрал недостающий титул US Open в 2010 (в финале одолев Джоковича).
