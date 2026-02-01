ФОТО. Надаль посетил финал Aus Open. Джокович позвал Рафу выйти вместо него

Легендарный испанский экс-теннисист Рафаэль Надаль посетил финал Открытого чемпионата Австралии 2026, в котором 1 февраля на Rod Laver Arena сошлись Карлос Алькарас и Новак Джокович.

Алькарас переиграл Джоковича в четырех сетах. Перед стартом противостояния Рафа заявил, что будет поддержать Карлоса – соотечественника, которого называют его последователем.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Во время поединка Джокович обратился к Надалю и позвал его выйти вместо него. Легенды посмеялись. Надаль и Джокович играли друг с другом 60 раз – счет 31:29 в пользу Ноле.

После завершения финала Aus Open Надаль встретится с Алькарасом и поздравил его с чемпионством. Карлос собрал карьерный Grand Slam и стал самым молодым теннисистом, котором удалось это сделать. Предыдущий рекорд принадлежал Рафе, который забрал недостающий титул US Open в 2010 (в финале одолев Джоковича).

Читайте также: Алькарас собрал карьерный Grand Slam и побил возрастной рекорд Надаля

ФОТО. Надаль посетил финал Aus Open 2026 между Алькарасом и Джоковичем

ВИДЕО. Джокович позвал Надаля выйти вместо него на корт

ВИДЕО. Надаль поздравил Алькараса с трофеем Australian Open 2026