Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Надаль посетил финал Aus Open. Джокович позвал Рафу выйти вместо него
Australian Open
01 февраля 2026, 16:33 |
Рафаэль присутствовал на Rod Laver Arena, где 1 февраля Алькарас переиграл Новака

ФОТО. Надаль посетил финал Aus Open. Джокович позвал Рафу выйти вместо него
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный испанский экс-теннисист Рафаэль Надаль посетил финал Открытого чемпионата Австралии 2026, в котором 1 февраля на Rod Laver Arena сошлись Карлос Алькарас и Новак Джокович.

Алькарас переиграл Джоковича в четырех сетах. Перед стартом противостояния Рафа заявил, что будет поддержать Карлоса – соотечественника, которого называют его последователем.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Во время поединка Джокович обратился к Надалю и позвал его выйти вместо него. Легенды посмеялись. Надаль и Джокович играли друг с другом 60 раз – счет 31:29 в пользу Ноле.

После завершения финала Aus Open Надаль встретится с Алькарасом и поздравил его с чемпионством. Карлос собрал карьерный Grand Slam и стал самым молодым теннисистом, котором удалось это сделать. Предыдущий рекорд принадлежал Рафе, который забрал недостающий титул US Open в 2010 (в финале одолев Джоковича).

ФОТО. Надаль посетил финал Aus Open 2026 между Алькарасом и Джоковичем

ВИДЕО. Джокович позвал Надаля выйти вместо него на корт

ВИДЕО. Надаль поздравил Алькараса с трофеем Australian Open 2026

