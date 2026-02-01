Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 февраля 2026, 17:53
Тоттенхем против Ман Сити. Названы стартовые составы на матч АПЛ

1 февраля в 18:30 состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги

Тоттенхем против Ман Сити. Названы стартовые составы на матч АПЛ
1 февраля в 18:30 состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм и Манчестер Сити проводят поединок в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.

Томас Франк и Пеп Гвардиола рассчитывают на победу своих команд.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (53 очка), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 46), Ман Юнайтед (41), Челси (40), Ливерпуль (39).

Тоттенхем против Ман Сити. Стартовые составы на матч АПЛ

Тоттенхэм: Викарио, Грей, Дрэгушин, Ромеро, Удоджи, Биссума, Пальинья, Коло Муани, Галлахер, Хави Симонс, Соланке.

Ман Сити: Доннарумма, Нунес, Хусанов, Гехи, Айт-Нури, Родри, Бернарду, О'Райли, Семеньо, Шерки, Холанд.

