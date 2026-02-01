Шедевр Демировича. Штутгарт на 90-й минуте вырвал победу у Фрайбурга

В воскресенье, 1 февраля, в рамках 20-го тура Бундеслиги состоялся матч между «Штутгартом» и «Фрайбургом».

Игра прошла в Штутгарте на стадионе MHPArena и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 90-й минуте забил Демирович, который ударом с лету с линии штрафной попал в дальний угол.

Эта победа позволила «швабам» подняться на четвертое место в таблице, имея в активе 39 очков. «Фрайбург» занимает седьмую строчку с 27 баллами.

Бундеслига. 20-й тур, 1 февраля

Штутгарт – Фрайбург – 1:0

Голы: Демирович, 90