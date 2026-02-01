Шедевр Демировича. Штутгарт на 90-й минуте вырвал победу у Фрайбурга
«Швабы» поднялись в зону Лиги чемпионов
В воскресенье, 1 февраля, в рамках 20-го тура Бундеслиги состоялся матч между «Штутгартом» и «Фрайбургом».
Игра прошла в Штутгарте на стадионе MHPArena и завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 90-й минуте забил Демирович, который ударом с лету с линии штрафной попал в дальний угол.
Эта победа позволила «швабам» подняться на четвертое место в таблице, имея в активе 39 очков. «Фрайбург» занимает седьмую строчку с 27 баллами.
Бундеслига. 20-й тур, 1 февраля
Штутгарт – Фрайбург – 1:0
Голы: Демирович, 90
