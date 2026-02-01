Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шедевр Демировича. Штутгарт на 90-й минуте вырвал победу у Фрайбурга
01 февраля 2026, 18:33 | Обновлено 01 февраля 2026, 18:36
Шедевр Демировича. Штутгарт на 90-й минуте вырвал победу у Фрайбурга

«Швабы» поднялись в зону Лиги чемпионов

Шедевр Демировича. Штутгарт на 90-й минуте вырвал победу у Фрайбурга
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 февраля, в рамках 20-го тура Бундеслиги состоялся матч между «Штутгартом» и «Фрайбургом».

Игра прошла в Штутгарте на стадионе MHPArena и завершилась со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче на 90-й минуте забил Демирович, который ударом с лету с линии штрафной попал в дальний угол.

Эта победа позволила «швабам» подняться на четвертое место в таблице, имея в активе 39 очков. «Фрайбург» занимает седьмую строчку с 27 баллами.

Бундеслига. 20-й тур, 1 февраля

Штутгарт – Фрайбург – 1:0

Голы: Демирович, 90

Бруну Фернандеш отдал 11-й и 12-й ассистам за МЮ в сезоне АПЛ
Боруссия Д – Хайденхайм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Голы Кейна и Диаса не помогли. Бавария вновь потеряла очки в Бундеслиге
Штутгарт Фрайбург Бундеслига чемпионат Германии по футболу Эрмедин Демирович
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
