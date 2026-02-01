Два пенальти и поздний гол Форнальса. Бетис дома обыграл Валенсию
Волевaя победа хозяев
В воскресенье, 1 февраля, в рамках 22-го тура Ла Лиги состоялся матч между «Бетисом» и «Валенсией».
Игра прошла в Севилье на стадионе Эстадио Ла Картуха и завершилась со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua
Уже на 13-й минуте «Валенсия» имела возможность выйти вперед, но Вальес отразил пенальти, выполненный Пепелу.
Это лишь отложило гол гостей, которые на 20-й минуте вышли вперед усилиями Риохи, пробившего с линии штрафной точно в ближний угол.
Через три минуты «Бетис» смог отыграться. Пенальти реализовал Авила.
Победу же «зелено-белые» вырвали на 88-й минуте. Гол на свой счет записал Форнальс, который затолкал мяч в ворота после прострела Деоссы.
После этой победы «Бетис» поднялся на пятое место в таблице Ла Лиги, имея в активе 35 очков, а «Валенсия» занимает 15-е место с 23 очками.
Ла Лига. 22-й тур, 1 февраля
Бетис – Валенсия – 2:1
Голы: Авила, 23 (пен), Форнальс, 88 – Риоха, 20
Не реализованный пенальти: Пепелу, 13 (вратарь)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сенсация в Бирмингеме
Известный тренер – о Лунине