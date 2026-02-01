Два пенальти и поздний гол Форнальса. Бетис дома обыграл Валенсию

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Бетис
01.02.2026 17:15 – FT 2 : 1
Валенсия
Испания
01 февраля 2026, 19:15 | Обновлено 01 февраля 2026, 19:19
Волевaя победа хозяев

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 февраля, в рамках 22-го тура Ла Лиги состоялся матч между «Бетисом» и «Валенсией».

Игра прошла в Севилье на стадионе Эстадио Ла Картуха и завершилась со счетом 2:1.

Уже на 13-й минуте «Валенсия» имела возможность выйти вперед, но Вальес отразил пенальти, выполненный Пепелу.

Это лишь отложило гол гостей, которые на 20-й минуте вышли вперед усилиями Риохи, пробившего с линии штрафной точно в ближний угол.

Через три минуты «Бетис» смог отыграться. Пенальти реализовал Авила.

Победу же «зелено-белые» вырвали на 88-й минуте. Гол на свой счет записал Форнальс, который затолкал мяч в ворота после прострела Деоссы.

После этой победы «Бетис» поднялся на пятое место в таблице Ла Лиги, имея в активе 35 очков, а «Валенсия» занимает 15-е место с 23 очками.

Ла Лига. 22-й тур, 1 февраля

Бетис – Валенсия – 2:1

Голы: Авила, 23 (пен), Форнальс, 88 – Риоха, 20

Не реализованный пенальти: Пепелу, 13 (вратарь)

