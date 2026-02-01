Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал попрощался с Зинченко. Украинец играл за канониров с 2022 года
Англия
01 февраля 2026, 20:01
Арсенал попрощался с Зинченко. Украинец играл за канониров с 2022 года

1 февраля Александр подписал контракт с Аяксом

1 Comments
Арсенал попрощался с Зинченко. Украинец играл за канониров с 2022 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

1 февраля 29-летний украинский футболист Александр Зинченко покинул лондонский Арсенал и подписал контракт с нидерландским Аяксом до лета 2026 года.

Зинченко выступал за канониров с 2022 года. Он присоединился к столичной английской команде из Манчестер Сити. С лета 2025 Александр играл за английский Ноттингем Форест на правах аренды.

В составе Арсенала Зинченко провел в сумме 91 матч во всех турнирах (5 312 минут), забил три гола и отдал пять ассистов.

«Сезонная аренда Александра в Ноттингем Форест была прекращена по взаимному согласию, и защитник теперь переезжает в Нидерланды, чтобы присоединиться к команде Эредивизи. 29-летний игрок перешел из Манчестер Сити в июле 2022 года и провел 91 матч во всех соревнованиях за три сезона в нашем клубе.

Украинский футболист стал самым молодым бомбардиром своей страны в возрасте 19 лет, а также самым молодым капитаном в возрасте 24 лет. Он провел 75 матчей за свою сборную и был назван лучшим украинским футболистом года в 2019 году. Мы благодарим Александра за его вклад в клуб и желаем ему и его семье всего наилучшего на новом этапе их жизни.

Сделка подлежит завершению всех необходимых процедур», – говорится в официальном заявлении Арсенала.

Арсенал Лондон Ноттингем Форест Аякс трансферы трансферы АПЛ чемпионат Нидерландов по футболу Александр Зинченко
Даниил Агарков Источник: ФК Арсенал Лондон
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
іван гомонай
ГГрррааааввв? чи сидів на лавиці??????????????????????????
Ответить
0
