Повысит качество. В Аяксе прокомментировали подписание Зинченко

Директор амстердамского «Аякса» Марин Бойкер прокомментировал подписание контракта с украинским левым защитником Александром Зинченко:

«В лице Александра мы подписываем опытного игрока, который сразу же повысит качество нашего состава в стремлении выйти в Лигу чемпионов. Как левый защитник, он тактически силен, обеспечивает стабильность в обороне и идеально подходит для нашего стиля игры.

Александр доказал в Премьер-лиге, что, помимо своих защитных качеств, он также может играть ключевую роль в построении игры и игре между линиями. Поэтому мы очень рады, что он будет усиливать наш состав как минимум до лета».