Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Повысит качество. В Аяксе прокомментировали подписание Зинченко
Нидерланды
01 февраля 2026, 21:16 |
164
1

Повысит качество. В Аяксе прокомментировали подписание Зинченко

Марийн Бойкер высоко ценит навыки украинца

Повысит качество. В Аяксе прокомментировали подписание Зинченко
ФК Аякс

Директор амстердамского «Аякса» Марин Бойкер прокомментировал подписание контракта с украинским левым защитником Александром Зинченко:

«В лице Александра мы подписываем опытного игрока, который сразу же повысит качество нашего состава в стремлении выйти в Лигу чемпионов. Как левый защитник, он тактически силен, обеспечивает стабильность в обороне и идеально подходит для нашего стиля игры.

Александр доказал в Премьер-лиге, что, помимо своих защитных качеств, он также может играть ключевую роль в построении игры и игре между линиями. Поэтому мы очень рады, что он будет усиливать наш состав как минимум до лета».

По теме:
ФОТО. Как Зинченко в Нидерландах подписал контракт с Аяксом
ОФИЦИАЛЬНО. Обладатель Золотой бутсы нашел себе новый клуб
Новый вызов. Зинченко завоевал 10 трофеев за период выступлений в Англии
трансферы Арсенал Лондон Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Аякс
LexХХХ
Як лівий захисник, він реально лівий. Поламав його Пепка свого часу.😏
