Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Как Зинченко в Нидерландах подписал контракт с Аяксом
Нидерланды
01 февраля 2026, 21:57 | Обновлено 01 февраля 2026, 23:04
Соглашение украинца с клубом из Амстердама будет действовать до конца сезона

ФК Аякс. Александр Зинченко

Амстердамский клуб «Аякс» 1 февраля официально объявил о трансфере украинского защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала».

Контракт подписан до конца сезона. 29-летний футболист заключил соглашение с «Аяксом» до 30 июня 2026 года. В новом клубе Зинченко будет выступать под 47-м игровым номером.

Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, оценивается примерно в 1,5 млн евро плюс бонусы, связанные с возможным выходом «Аякса» в Лигу чемпионов.

До этого Зинченко провел первую половину сезона в аренде в «Ноттингем Форест», в котором сыграл 10 матчей. Зинченко вернулся в Нидерланды почти через 10 лет после выступлений в местном чемпионате за ПСВ.

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
