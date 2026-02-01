Амстердамский клуб «Аякс» 1 февраля официально объявил о трансфере украинского защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала».

Контракт подписан до конца сезона. 29-летний футболист заключил соглашение с «Аяксом» до 30 июня 2026 года. В новом клубе Зинченко будет выступать под 47-м игровым номером.

Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, оценивается примерно в 1,5 млн евро плюс бонусы, связанные с возможным выходом «Аякса» в Лигу чемпионов.

До этого Зинченко провел первую половину сезона в аренде в «Ноттингем Форест», в котором сыграл 10 матчей. Зинченко вернулся в Нидерланды почти через 10 лет после выступлений в местном чемпионате за ПСВ.

ФОТО. Как Зинченко в Нидерландах подписал контракт с Аяксом