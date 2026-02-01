Ливерпуль украл защитника у Челси. Соглашение почти достигнуто
Жереми Жаке близок к тому, чтобы покинуть Ренн
Английский «Ливерпуль» интересуется французским центральным защитником «Ренна» Жереми Жаке, сообщает известный инсайдер Санти Ауна.
По информации источника, «красные» опередили «Челси» в погоне за 20-летним футболистом, несмотря на то, что игрок уже договорился с лондонцами.
Отмечается, что Жереми уже дал согласие на переход в «Ливерпуль», а переговоры между клубами продолжаются. Соглашение может быть достигнуто в ближайшие часы.
В сезоне 2025/26 Жереми Жаке провел 19 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
🚨EXCL: 🔴🇫🇷 #PL |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 1, 2026
❗️Liverpool est désormais en pôle position pour accueillir Jérémy Jacquet
➡️ Négociations en cours pour tenter de trouver un accord définitif dans les prochaines heures
✅️ Jérémy Jacquet a déjà son 🆗️https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/BtHCurREEV
