  Ливерпуль украл защитника у Челси. Соглашение почти достигнуто
Англия
01 февраля 2026, 23:15
Ливерпуль украл защитника у Челси. Соглашение почти достигнуто

Жереми Жаке близок к тому, чтобы покинуть Ренн

Ливерпуль украл защитника у Челси. Соглашение почти достигнуто
Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Жаке

Английский «Ливерпуль» интересуется французским центральным защитником «Ренна» Жереми Жаке, сообщает известный инсайдер Санти Ауна.

По информации источника, «красные» опередили «Челси» в погоне за 20-летним футболистом, несмотря на то, что игрок уже договорился с лондонцами.

Отмечается, что Жереми уже дал согласие на переход в «Ливерпуль», а переговоры между клубами продолжаются. Соглашение может быть достигнуто в ближайшие часы.

В сезоне 2025/26 Жереми Жаке провел 19 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

