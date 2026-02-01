ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко

Амстердамский «Аякс» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Условия перехода 29-летнего футболиста из «Арсенала» в «Аякс» не разглашаются, но отмечается, что он подписал с клубом контракт до завершения нынешней кампании.

В Амстердаме Александр будет играть под 47-м номером.

Цвета «Арсенала» Зинченко защищал с лета 2022 года и за это время успел провести 91 матч в составе «канониров», забив 3 гола и отдав 5 ассистов. Трофеев в составе «Арсенала» Зинченко не выиграл.

В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.