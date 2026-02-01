Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
Нидерланды
01 февраля 2026, 19:49 | Обновлено 01 февраля 2026, 20:07
1992
8

ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко

Александр покинул Арсенал

8 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
ФК Аякс. Александр Зинченко

Амстердамский «Аякс» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Условия перехода 29-летнего футболиста из «Арсенала» в «Аякс» не разглашаются, но отмечается, что он подписал с клубом контракт до завершения нынешней кампании.

В Амстердаме Александр будет играть под 47-м номером.

Цвета «Арсенала» Зинченко защищал с лета 2022 года и за это время успел провести 91 матч в составе «канониров», забив 3 гола и отдав 5 ассистов. Трофеев в составе «Арсенала» Зинченко не выиграл.

В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Александр Зинченко Арсенал Лондон Аякс трансферы трансферы АПЛ чемпионат Нидерландов по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Аякс
SandroKing
Главное в защиту не ставить. Тогда будет толк.
+2
Boodya
Сподіваюсь він перезавантажить кар'єру і буде грати на своїй рідній позиції.
Успіхів
+1
Richard Lewis
 Хай щастить!
+1
Counselor
Влада, збирай труселя та медалi I до Амстердаму! Коханий помiняв лавку запасних.. 
0
DK2025
Следующим будет Эпицентр. Или Нива Тернополь. Ресторан зря забросил..
0
AK.228
Успехов, надеемся у Зины есть желание еще что то показать на футбольном поле !
0
Dmitry K
Ніхто в АПЛ його більше не згадає
-3
