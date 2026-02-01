Тоттенхэм – Ман Сити – 2:2. Удар скорпиона от Соланке. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 24-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 1 февраля в 18:30 состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.
Тоттенхэм и Манчестер Сити сыграли вничью в Лондоне на стадионе Тоттенхэм (2:2).
На 11-й минуте Райан Шерки дальним ударом открыл счет. На 44-й минуте перевес горожан удвоил Антуан Семеньо (2:0).
Во втором тайме Доминик Соланке оформил дубль и спас шпор от поражения. На 70-й минуте он забил супергол ударом скорпиона (2:2).
АПЛ. 24-й тур, 1 февраля 2026
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:2
Голы: Соланке, 53, 70 – Шерки, 11, Семеньо, 44
Видео голов и обзор матча
События матча
