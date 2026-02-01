Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм – Ман Сити – 2:2. Удар скорпиона от Соланке. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
01.02.2026 18:30 – FT 2 : 2
Манчестер Сити
Англия
01 февраля 2026, 21:03 | Обновлено 01 февраля 2026, 21:04
Тоттенхэм – Ман Сити – 2:2. Удар скорпиона от Соланке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Английской Премьер-лиги

Тоттенхэм – Ман Сити – 2:2. Удар скорпиона от Соланке. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 февраля в 18:30 состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм и Манчестер Сити сыграли вничью в Лондоне на стадионе Тоттенхэм (2:2).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 11-й минуте Райан Шерки дальним ударом открыл счет. На 44-й минуте перевес горожан удвоил Антуан Семеньо (2:0).

Во втором тайме Доминик Соланке оформил дубль и спас шпор от поражения. На 70-й минуте он забил супергол ударом скорпиона (2:2).

АПЛ. 24-й тур, 1 февраля 2026

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:2

Голы: Соланке, 53, 70 – Шерки, 11, Семеньо, 44

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм), асcист Конор Галлахер.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм), асcист Хави Симонс.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Манчестер Сити), асcист Бернарду Силва.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити), асcист Эрлинг Холанд.
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Райан Шерки Антуан Семеньо Доминик Соланке удар скорпиона
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
