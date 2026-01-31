В воскресенье, 1 февраля, состоится поединок 24-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Тоттенхэм

Совершенно нестабильно выступает лондонский клуб в текущем сезоне. За 23 тура Премьер-лиги ему удалось набрать лишь 28 зачетных пунктов, которые пока позволяют занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от 6-го места команду отделяет 8 баллов. Кубок Англии «Тоттенхэм» покинул после поражения против «Астон Виллы» на стадии 1/32 финала.

В Лиге чемпионов команда демонстрирует совсем другие результаты. За 8 туров ей удалось завоевать 17 баллов и занять 4-е место, которое позволит принять участие в 1/8 финала турнира.

Манчестер Сити

Неплохой, но все же достаточно нестабильный сезон проводят «горожане». За 23 игры чемпионата Англии коллектив завоевал 46 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 2-е место турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», после 23 туров составляло 4 балла. В Кубке Англии «Манчестер Сити» прошел в 1/16 финала, где будет играть против «Солфорда».

В Лиге чемпионов англичане набрали 16 очков за 8 туров, что позволило им «запрыгнуть в последний вагон» и занять 8-е место, которое позволит принять участие в 1/8 финала соревнований.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Тоттенхэм». На балансе команды 3 победы, еще 2 выигрыша одержал «Манчестер Сити».

Интересные факты

«Манчестер Сити» забил 47 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

«Тоттенхэм» победил только в 1/5 предыдущих домашних поединков.

«Манчестер Сити» победил лишь в 1/4 последних выездных матчей.

Прогнозы

«Тоттенхэм» издавна является сложным соперником для «горожан», поэтому спрогнозировать победителя будет не так-то просто. Я поставлю на то, что обе команды забьют (с коэффициентом 1.66 по линии БК betking).