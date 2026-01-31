Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Карлос Алькарас – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Australian Open
31 января 2026, 18:05 |
210
0

Карлос Алькарас – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал Australian Open

Решающий поединок мейджора состоится 1 февраля и начнется в 10:30 по Киеву

31 января 2026, 18:05 |
210
0
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Коллаж Sport.ua

1 февраля в финале Открытого чемпионата Австралии между собой сыграют Карлос Алькарас (АТР 1) и Новак Джокович (АТР 4).

Начало встречи запланировано на 10:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга вполне ожидаемо дошел до решающего матча – для испанца это первый финал на Australian Open. Алькарас шесть раз ранее выигрывал турниры Grand Slam, по два каждый, кроме австралийского мейджора.

До полуфинала у Карлитоса не было проблем, он обыграл всех соперников в трех сетах. Его жертвами стали австралиец Уолтон, немец Ханфманн, француз Муте, американец Пол и австралиец Де Минаур. Все могло закончиться в трех сетах и против Зверева в полуфинале, где испанец вел 6:4, 7:6 и 5:4 в третьем сете, но в этот момент у него начались судороги, пришлось взять медицинский тайм-аут, что не понравилось сопернику. Немец сумел совершить камбэк, взяв третью и четвертую партии на тай-брейках.

В решающем пятом сете Алькарас уступал 3:5, его соперник подавал на матч, но Карлос сумел включиться, взяв четыре гейма подряд – 7:5 в итоге.

Getty Images/Global Images Ukraine

Новак Джокович

Ноле на этом турнире заявлял, что намерен навязать борьбу Алькарасу и Синнеру, хотя многие к его словам относились скептически. Серб без проблем дошел до четвертого круга, а там он и вовсе не играл, так как с турнира снялся чех Меншик. В четвертьфинале Джокович уступал итальянцу Музетти – 4:6, 3:6, и вел в третьей партии 3:1. В этот момент соперник снялся из-за травмы – Новаку здесь помогла удача.

Настоящим испытание стал полуфинал против Янника Синнера, молодой и сильный соперник считался большим фаворитом встречи. Джоковичу было непросто успевать за соперником, но за счет опыта он где-то лучше читал игру. В итоге – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4. Так Ноле дотянул до пятого сета, где спас 8 брейк-поинтов, даже с 0:40 отыгрался, при этом сумел взять один раз подачу соперника, что и позволило выиграть решающий сет – 6:4.

Серб десять раз играл в финалах Australian Open и все попытки взять титул были успешными. Всего на счету Джоковича 24 выигранных слэма.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

В очных противостояниях счет 5:4 в пользу Джоковича. Спортсмены встречались в трех больших финалахд – важды на Уимблдоне (оба раза выиграл Алькарас) и один раз в финале Олимпиады в Париже 2024 года (серб одержал победу, осуществив свою мечту).

Прогноз

Нас ожидает очередная битва поколений, где Алькарас котируется фаворитом. Ожидаю сложного матча. Испанец на 16 лет моложе, в этом его большое преимущество.

Джокович много раз показывал, на что он способен, когда перед ним поставлена большая цель. Предлагаю здесь ставку на тотал больше 38,5 геймов за 1,86.

Прогноз Sport.ua
Карлос Алькарас
01.02.2026 -
10:30
Новак Джокович
Тотал больше 38.5 1.86 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Армения – Хорватия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала ЧЕ-2026 по футзалу
Когда играют Алькарас и Джокович? Расписание финалов на AО-26 на 1 февраля
Астон Вилла – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Australian Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
Футбол | 30 января 2026, 21:48 0
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги

В матче «Барселоны» ставим на результат, в поединке «Реала» – на стандарты

Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Теннис | 31 января 2026, 10:12 9
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open

Решающий поединок состоится 31 января в 10:30 по Киеву

Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
Теннис | 31.01.2026, 14:39
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Бокс | 31.01.2026, 02:32
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
Футбол | 31.01.2026, 13:52
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 4
Футбол
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
30.01.2026, 17:08 5
Теннис
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
30.01.2026, 15:57 2
Футбол
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
29.01.2026, 23:47
Футзал
Карл ФРОЧ: «Тайсон Фьюри проиграл не только Усику, но и...»
Карл ФРОЧ: «Тайсон Фьюри проиграл не только Усику, но и...»
30.01.2026, 03:32
Бокс
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 17
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 55
Теннис
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
30.01.2026, 07:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем