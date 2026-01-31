1 февраля в финале Открытого чемпионата Австралии между собой сыграют Карлос Алькарас (АТР 1) и Новак Джокович (АТР 4).

Начало встречи запланировано на 10:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга вполне ожидаемо дошел до решающего матча – для испанца это первый финал на Australian Open. Алькарас шесть раз ранее выигрывал турниры Grand Slam, по два каждый, кроме австралийского мейджора.

До полуфинала у Карлитоса не было проблем, он обыграл всех соперников в трех сетах. Его жертвами стали австралиец Уолтон, немец Ханфманн, француз Муте, американец Пол и австралиец Де Минаур. Все могло закончиться в трех сетах и против Зверева в полуфинале, где испанец вел 6:4, 7:6 и 5:4 в третьем сете, но в этот момент у него начались судороги, пришлось взять медицинский тайм-аут, что не понравилось сопернику. Немец сумел совершить камбэк, взяв третью и четвертую партии на тай-брейках.

В решающем пятом сете Алькарас уступал 3:5, его соперник подавал на матч, но Карлос сумел включиться, взяв четыре гейма подряд – 7:5 в итоге.

Getty Images/Global Images Ukraine

Новак Джокович

Ноле на этом турнире заявлял, что намерен навязать борьбу Алькарасу и Синнеру, хотя многие к его словам относились скептически. Серб без проблем дошел до четвертого круга, а там он и вовсе не играл, так как с турнира снялся чех Меншик. В четвертьфинале Джокович уступал итальянцу Музетти – 4:6, 3:6, и вел в третьей партии 3:1. В этот момент соперник снялся из-за травмы – Новаку здесь помогла удача.

Настоящим испытание стал полуфинал против Янника Синнера, молодой и сильный соперник считался большим фаворитом встречи. Джоковичу было непросто успевать за соперником, но за счет опыта он где-то лучше читал игру. В итоге – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4. Так Ноле дотянул до пятого сета, где спас 8 брейк-поинтов, даже с 0:40 отыгрался, при этом сумел взять один раз подачу соперника, что и позволило выиграть решающий сет – 6:4.

Серб десять раз играл в финалах Australian Open и все попытки взять титул были успешными. Всего на счету Джоковича 24 выигранных слэма.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

В очных противостояниях счет 5:4 в пользу Джоковича. Спортсмены встречались в трех больших финалахд – важды на Уимблдоне (оба раза выиграл Алькарас) и один раз в финале Олимпиады в Париже 2024 года (серб одержал победу, осуществив свою мечту).

Прогноз

Нас ожидает очередная битва поколений, где Алькарас котируется фаворитом. Ожидаю сложного матча. Испанец на 16 лет моложе, в этом его большое преимущество.

Джокович много раз показывал, на что он способен, когда перед ним поставлена большая цель. Предлагаю здесь ставку на тотал больше 38,5 геймов за 1,86.