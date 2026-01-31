Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Елена выстояла против первой ракетки мира и завоевала трофей в Мельбурне
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 5) завоевала трофей Открытого чемпионата Австралии 2026.
31 января Рыбакина в финале мейджора в Мельбурне переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.
Australian Open 2026. Финал
Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [5] – 4:6, 6:4, 4:6
В третьей партии Елена уступала 0:3, но сумела взять пять геймов подряд и оформить камбек. Чемпионшип-пойнт Рыбакина реализовала эйсом.
Елена провела 15-е очное противостояние против Арины и одержала седьмую победу, в частности вторую подряд. В начале ноября Рыбакина одолела Соболенко в финале Итогового турнира WTA 2025.
Рыбакина провела третий финал турниров Grand Slam и завоевала второй трофей. В 2022 году Елена стала чемпионкой Уимблдона.
Помимо Соболенко, Рыбакина на пути к трофею одолела Кэти Юван, Варвару Грачеву, Терезу Валентову, Элизе Мертенс, Игу Свентек и Джессику Пегулу. Только Арина сумела выиграть сет у Елены.
С понедельника Рыбакина поднимется на третье место рейтинга WTA.
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
