Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
WTA
31 января 2026, 13:05 | Обновлено 31 января 2026, 13:31
5497
40

Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026

Елена выстояла против первой ракетки мира и завоевала трофей в Мельбурне

31 января 2026, 13:05 | Обновлено 31 января 2026, 13:31
5497
40 Comments
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 5) завоевала трофей Открытого чемпионата Австралии 2026.

31 января Рыбакина в финале мейджора в Мельбурне переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Australian Open 2026. Финал

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [5] – 4:6, 6:4, 4:6

В третьей партии Елена уступала 0:3, но сумела взять пять геймов подряд и оформить камбек. Чемпионшип-пойнт Рыбакина реализовала эйсом.

Елена провела 15-е очное противостояние против Арины и одержала седьмую победу, в частности вторую подряд. В начале ноября Рыбакина одолела Соболенко в финале Итогового турнира WTA 2025.

Рыбакина провела третий финал турниров Grand Slam и завоевала второй трофей. В 2022 году Елена стала чемпионкой Уимблдона.

Помимо Соболенко, Рыбакина на пути к трофею одолела Кэти Юван, Варвару Грачеву, Терезу Валентову, Элизе Мертенс, Игу Свентек и Джессику Пегулу. Только Арина сумела выиграть сет у Елены.

С понедельника Рыбакина поднимется на третье место рейтинга WTA.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Финал Australian Open 2026. Видеообзор
Стали известны чемпионы Australian Open 2026 в мужском парном разряде
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арина Соболенко Елена Рыбакина Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(89)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Теннис | 31 января 2026, 05:05 0
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде

Элизе Мертенс и Чжан Шуай одолели Анну Данилину и Александру Крунич в финале слэма

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Футбол | 30 января 2026, 14:23 1
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании

30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф

Мудрик продолжает привлекать к себе внимание за пределами футбольного поля
Футбол | 31.01.2026, 10:13
Мудрик продолжает привлекать к себе внимание за пределами футбольного поля
Мудрик продолжает привлекать к себе внимание за пределами футбольного поля
Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?
Футбол | 30.01.2026, 17:08
Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?
Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Теннис | 30.01.2026, 16:33
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Комментарии 40
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vlad H.
Риба звичайно нам ніхто , але за те що опустила бульбозавра , то їй респект. Молодець , зібралася при 0-3 і виграла матч. 
Ответить
+14
Galf
Рыба молодец не сломалась при 3-0 и насадила бульбашку, еще и поблагодарила казахский спортивный комитет за финансирование, сегодня орки будут пердаки рвать 
Ответить
+10
Maks23
Красава!
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
Forcer Petya
Браво! Дуже неочікуваний і приємний результат фіналу. Красуня Олена видала фантастичний теніс 
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Компаниец
Елена умничка ! 
Ответить
+7
Diesel
Круто. Це була мега заруба. Теніс вищого рівня.
Рибакіна крута. 
Ответить
+7
Макс Максов
Ну добре, що хоч не трансуха! Алга Казахстан!
Ответить
+6
oleksiyshabanov
сАбАлЄнку, а не Соболенко. Ну писали ж про це. Я розумію, що ви пишите російською, а на українську перекладаєте, але ж таке можна ж вручну поправити.
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Neptun
Я казав, шо тільки Риба може здолати бульбопітека, так і вийшло. 
Ответить
+6
AK.228
Белосруский омоновец - повержен 👏
Ответить
+6
Диванний Експерт
Чому в Sport.ua ЩЕ ДОСІ основна  мова кацапська????А вже потім перекладають державною.!!! Так є ж вже закон.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
roman75zpr
Она смогла! Доплыла всё же, рыбка золотая!
Ответить
+4
mevast
Ответить
+3
Ярослав 999
Мужик програв
Ответить
+2
oleksan751
F U гермафродіт)
Ответить
+2
Borys Yablonski
А Рибакіна знає хоч кілька слів казахською мовою?
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Sashamar
Спеціально для тих, хто шукає кацапів під ліжком. В парному фіналі китаянка з бельгійкою грали проти двох уродженок Москви. Тільки одна з цих уродженок (Саша) виступала свого часу з жовто-блакитною стрічкою. Натомість роль Китаю у війні ми знаємо (щодо Шуай), а бельгійка не погребувала грати і виграти останній ЮСО з z-татаркою. Грала б з нею і зараз, якби та не пропускала АО взагалі.
Ответить
0
Falko
Так, Даніілу нізачод. Де наш улюблений заголовок (чи хоча б підзаголовок), що Лєнка покарала Арінку? Ракеткою.
Ответить
0
Olex
Типовий Жабагадюкінг. Нема чому радіти. Хоча Сабаленка ще й сама по собі огидна.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
alex55
ошибочка в счёте по сетам, админ. первый сет выиграла Рыба.
Ответить
-1
Популярные новости
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 4
Теннис
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 54
Теннис
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 73
Теннис
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем