Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кудровка проводит товарищеский матч с Полонией
Товарищеские матчи
Кудровка
31.01.2026 15:15 - : -
Полония Варшава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 13:51 | Обновлено 31 января 2026, 14:12
40
0

Кудровка проводит товарищеский матч с Полонией

Матч «Кудровка» – «Полония» состоится 31 января в 14:30 по Киеву

31 января 2026, 13:51 | Обновлено 31 января 2026, 14:12
40
0
Кудровка проводит товарищеский матч с Полонией
ФК Кудровка

«Кудровка» проведет очередной поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 31 января, дебютант УПЛ сыграет с клубом «Полония» из Польши.

«Полония» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. В 19 матчах команда набрала 30 очков (8 побед, 6 ничьих и 5 поражений).

«Кудровка» проведет второй спарринг за два дня. 30 января команда Василия Баранова сыграла вничью 0:0 с косовским клубом «Лапи».

Товарищеский матч. Турция. 31 января, 14:30

«Кудровка» (Украина) – «Полония» (Польша)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Кудровка».

По теме:
Колос – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо завершило первую часть сборов. Что дальше для киевлян
Второй спарринг за день. ЛНЗ сыграет с ФК «Железничар»
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Кудровка Полония Варшава
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер оценил перспективы Бенфики и Трубина в дуэли против Реала
Футбол | 31 января 2026, 12:37 0
Известный тренер оценил перспективы Бенфики и Трубина в дуэли против Реала
Известный тренер оценил перспективы Бенфики и Трубина в дуэли против Реала

Олег Федорчук поделился мнением о противостоянии 1/16 финала Лиги чемпионов

Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Бокс | 31 января 2026, 02:32 0
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар

Британец против боев с ютуберами, сообщил Уоррен

Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Теннис | 30.01.2026, 16:33
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
ОФИЦИАЛЬНО. Уайлдер и Чисора согласовали детали боя
Бокс | 31.01.2026, 08:38
ОФИЦИАЛЬНО. Уайлдер и Чисора согласовали детали боя
ОФИЦИАЛЬНО. Уайлдер и Чисора согласовали детали боя
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 30.01.2026, 13:26
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
29.01.2026, 18:59 2
Футбол
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
29.01.2026, 23:47
Футзал
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
30.01.2026, 03:17 3
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 4
Теннис
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем