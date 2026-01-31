Кудровка проводит товарищеский матч с Полонией
Матч «Кудровка» – «Полония» состоится 31 января в 14:30 по Киеву
«Кудровка» проведет очередной поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 31 января, дебютант УПЛ сыграет с клубом «Полония» из Польши.
«Полония» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. В 19 матчах команда набрала 30 очков (8 побед, 6 ничьих и 5 поражений).
«Кудровка» проведет второй спарринг за два дня. 30 января команда Василия Баранова сыграла вничью 0:0 с косовским клубом «Лапи».
Товарищеский матч. Турция. 31 января, 14:30
«Кудровка» (Украина) – «Полония» (Польша)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Кудровка».
