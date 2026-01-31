Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
Елена РЫБАКИНА: «Огромное спасибо Казахстану. Я чувствовала поддержку»

Рыбакина выступила с речью на церемонии награждения после финала Aus Open 2026

Елена РЫБАКИНА: «Огромное спасибо Казахстану. Я чувствовала поддержку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Новоиспеченная чемпионка Australian Open 2026 Елена Рыбакина на церемонии награждения после победы над Ариной Соболенко в финале мейджора прокомментировала свой триумф:

«Сейчас трудно подобрать слова, но, конечно, я хочу поздравить Арину с потрясающими результатами за последние несколько лет. Я знаю, как это тяжело, но надеюсь, что мы сыграем еще много финалов вместе. И, конечно, поздравляю твою команду с большим прогрессом – вы проделали отличную работу.

Хочу сказать спасибо вам всем за такую невероятную атмосферу. Это была битва, и, честно говоря, ваша поддержка помогала нам продолжать. И огромное спасибо Казахстану. Я очень сильно чувствовала поддержку с той стороны. И спасибо всем, кто сделал этот турнир возможным. Tennis Australia, Крейгу, конечно, за то, что здесь мы чувствуем себя так хорошо. Это действительно счастливый слэма, и я всегда получаю удовольствие, приезжая сюда и играя перед вами.

И, конечно, я хочу поблагодарить свою команду. Без вас это было бы невозможно. У нас происходило много разных вещей, и я очень рада, что мы добились этого результата. Спасибо вам всем, и надеюсь, что мы продолжим двигаться вперед и будем сильными в этом году.

Также хочу поблагодарить медицинскую команду – вы всегда делаете отличную работу. Надеюсь, я никого не забыла. На самом деле, хочу поблагодарить и своих спонсоров, и президента теннисной федерации – Булат Утемуратова. Спасибо, что всегда приходите и поддерживаете нас.

Сегодня у нас было еще несколько матчей с участием игроков из Казахстана, и я очень горжусь этим. И, надеюсь, мы продолжим делать хорошую работу. Огромное спасибо всем. Спасибо».

Елена Рыбакина Арина Соболенко Australian Open 2026
