Стерлинга хотят 8 клубов. Известна его зарплата в Челси

По информации СМИ, сразу восемь клубов заинтересованы в услугах вингера Рахима Стерлинга, который на днях стал свободным агентом после ухода из Челси.

Одним из главных претендентов считается Тоттенхэм.

При этом сообщается, что Стерлинг готов пойти на существенное уменьшение зарплаты. В Челси Рахим был одним из самых высокооплачиваемых футболистов, получая 325 тысяч фунтов в неделю.

Стерлинг предпочел бы остаться в АПЛ, хотя имеет предложения из других чемпионатов.

Цікаво, що Рахім уже встиг зіграти за Ліверпуль, Манчестер Сіті, Арсенал та Челсі.