  СВИТОЛИНА: «Я снова почувствовала веру в себя и радость от соревнований»
Australian Open
29 января 2026, 18:46
СВИТОЛИНА: «Я снова почувствовала веру в себя и радость от соревнований»

Элина опубликовала пост в Instagram после завершения выступлений на Australian Open

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала пост в своем Instagram, в котором коротко подвела итоги Открытого чемпионата Австралии 2026:

«Открытый чемпионат Австралии завершен. Я отношусь к этому турниру с ясностью, благодарностью и только положительными эмоциями.

Мельбурн бросил мне вызов во всех правильных смыслах. Я снова почувствовала всю тяжесть работы, веру в себя и радость от соревнований. Я уезжаю отсюда более сильной, мудрой и очень мотивированной.

Возвращение в топ-10 делает меня действительно счастливой – это небольшое напоминание о пути, который я прошла, и о том, почему я люблю этот спорт. Благодарна всем, кто был со мной на этом пути. Взгляд всегда устремлен вперед», – написала Элина.

Свитолина впервые в карьере сыграла в полуфинале Australian Open. В Мельбурне Элина успела переиграть Кристину Букшу, Линду Климовичову, Диану Шнайдер, Мирру Андрееву и Коко Гауфф. В матче 1/2 финала украинка уступила Арине Соболенко.

С понедельника Элина поднимется на 10-е место рейтинга WTA, вернувшись в первую десятку впервые с 2021 года.

Элина Свитолина Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
andr62
Грай, сонечко, поки бажаєтся.  Бо без тебе тенісний тур втратить зірочку наполегливості та елегантності. 
