Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кельн – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Кельн
30.01.2026 21:30 - : -
Вольфсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
29 января 2026, 19:10 | Обновлено 29 января 2026, 19:18
26
0

Кельн – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч начнется 30 января в 21:30 по Киеву

29 января 2026, 19:10 | Обновлено 29 января 2026, 19:18
26
0
Кельн – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ФК Кельн

В пятницу, 30 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Вольфсбургом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Кельн

Довольно неплохо складывается сезон для новичков чемпионата. После 19 туров Бундеслиги на балансе «Кельна» есть 20 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет 5 очков, от 7-го места – 7.

В Кубке Германии «козлы» вылетели на стадии 1/16 финала от «Баварии Мюнхен».

Вольфсбург

Почти идентичные результаты в текущем сезоне демонстрируют зелено-белые. После 19 матчей чемпионата Германии на балансе коллектива есть 19 баллов, позволяющих находиться на 12-м месте турнирной таблицы.

В кубке страны «Вольфсбург» также вылетел на стадии 1/16 финала, потерпев поражение от «Гольштайн Киль».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «Вольфсбург». На балансе команды 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а 1 выигрыш завоевал «Кельн».

Интересные факты

  • «Кельн» победил лишь в 1/5 предыдущих домашних матчей.
  • "Вольфсбург" в свою очередь имеет 1 выигрыш в предыдущих 6 играх.
  • «Вольфсбург» пропустил 41 гол за 19 туров текущего сезона Бундеслиги – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Обе команды в текущем сезоне не слишком стабильны, особенно если учесть аспект обороны. Я поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.63 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Кельн
30 января 2026 -
21:30
Вольфсбург
Тотал больше 2.5 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лилль – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Новак Джокович – Янник Синнер. Прогноз и анонс на полуфинал Australian Open
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Челси и сборной Германии перешел в МЛС
Кельн Вольфсбург прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
Футбол | 29 января 2026, 10:36 14
ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко

Виктор вновь остался свободным агентом

В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 01:57 1
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала

Репортер УЕФА отреагировал на победу Бенфики

ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Футбол | 29.01.2026, 00:05
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ФОТО. Нужно повесить в Лувре. Соцсети реагируют на гол Трубина
Футбол | 29.01.2026, 17:35
ФОТО. Нужно повесить в Лувре. Соцсети реагируют на гол Трубина
ФОТО. Нужно повесить в Лувре. Соцсети реагируют на гол Трубина
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Футзал | 29.01.2026, 08:55
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:02 1
Футбол
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем