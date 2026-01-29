Кельн – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Матч начнется 30 января в 21:30 по Киеву
В пятницу, 30 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Вольфсбургом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.
Кельн
Довольно неплохо складывается сезон для новичков чемпионата. После 19 туров Бундеслиги на балансе «Кельна» есть 20 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет 5 очков, от 7-го места – 7.
В Кубке Германии «козлы» вылетели на стадии 1/16 финала от «Баварии Мюнхен».
Вольфсбург
Почти идентичные результаты в текущем сезоне демонстрируют зелено-белые. После 19 матчей чемпионата Германии на балансе коллектива есть 19 баллов, позволяющих находиться на 12-м месте турнирной таблицы.
В кубке страны «Вольфсбург» также вылетел на стадии 1/16 финала, потерпев поражение от «Гольштайн Киль».
Личные встречи
В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «Вольфсбург». На балансе команды 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а 1 выигрыш завоевал «Кельн».
Интересные факты
- «Кельн» победил лишь в 1/5 предыдущих домашних матчей.
- "Вольфсбург" в свою очередь имеет 1 выигрыш в предыдущих 6 играх.
- «Вольфсбург» пропустил 41 гол за 19 туров текущего сезона Бундеслиги – 2-й худший результат среди всех команд.
Прогноз
Обе команды в текущем сезоне не слишком стабильны, особенно если учесть аспект обороны. Я поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.63 по линии БК betking).
21:30
