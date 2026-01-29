Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штутгарт – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Штутгарт
29.01.2026 22:00 - : -
Янг Бойз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 января 2026, 11:52 |
181
0

Штутгарт – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 29 января в 22:00 по Киеву

29 января 2026, 11:52 |
181
0
Штутгарт – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Штутгарт

В четверг, 29 января, состоится поединок 8-го тура основного этапа Лиги Европы между «Штутгартом» и «Янг Бойз». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Штутгарт

Совершенно приличные результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. После 19 туров Бундеслиги на балансе команды есть 36 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. Однако даже от топ-3 расстояние небольшое – всего 3 очка. В Кубке Германии действующий обладатель трофея дошел уже до четвертьфинала, где будет играть против «Гольштайн Киль».

За 7 поединков Лиги Европы немцы смогли набрать 12 очков, что пока позволяет находиться на 13-й позиции общего зачета. От необходимого топ-8 клуб отстает всего на 2 балла.

Янг Бойз

А вот для швейцарцев сезон проходит совсем не лучшим образом. После 21 тура национального чемпионата на балансе «Янг Бойз» есть 29 баллов, позволяющих команду находиться на 6-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Туна» составляет уже 17 очков. Кубок Швейцарии коллектив покинул еще на стадии 1/16 финала после поражения против «Арау».

В Лиге Европы швейцарцы смогли добыть в борьбе 9 баллов, благодаря которым теперь находится на 23-м месте зачета. От опасной 25-й ступени клуб отделяет 2 очка.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в 2024 году в рамках основного этапа Лиги чемпионов. Тогда игра завершилась победой «Штутгарта» со счетом 5:1.

Интересные факты

  • «Штутгарт» непобедим дома уже 5 игр подряд.
  • «Янг Бойз» проиграл в каждом из 7 последних матчей.
  • «Янг Бойз» не сохранил ворота сухими ни в одном из 7 предыдущих матчей.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.36 для Штутгарта и 7.80 для Янг Бойз. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.74.

Прогноз Sport.ua
Штутгарт
29 января 2026 -
22:00
Янг Бойз
Тотал больше 3 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Панатинаикос – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лудогорец – Ницца. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФКСБ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Штутгарт Янг Бойз прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29 января 2026, 00:13 67
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал

Украинский голкипер вошел в историю, принеся «Орлам» путевку в плей-офф ЛЧ

Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 01:02 1
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала

Украинский голкипер сумел поразить ворота мадридского гранда

Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Футбол | 29.01.2026, 08:13
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Футзал | 29.01.2026, 08:55
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Футбол | 29.01.2026, 12:49
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 8
Бокс
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 2
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем