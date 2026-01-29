В четверг, 29 января, состоится поединок 8-го тура основного этапа Лиги Европы между «Штутгартом» и «Янг Бойз». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Штутгарт

Совершенно приличные результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. После 19 туров Бундеслиги на балансе команды есть 36 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. Однако даже от топ-3 расстояние небольшое – всего 3 очка. В Кубке Германии действующий обладатель трофея дошел уже до четвертьфинала, где будет играть против «Гольштайн Киль».

За 7 поединков Лиги Европы немцы смогли набрать 12 очков, что пока позволяет находиться на 13-й позиции общего зачета. От необходимого топ-8 клуб отстает всего на 2 балла.

Янг Бойз

А вот для швейцарцев сезон проходит совсем не лучшим образом. После 21 тура национального чемпионата на балансе «Янг Бойз» есть 29 баллов, позволяющих команду находиться на 6-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Туна» составляет уже 17 очков. Кубок Швейцарии коллектив покинул еще на стадии 1/16 финала после поражения против «Арау».

В Лиге Европы швейцарцы смогли добыть в борьбе 9 баллов, благодаря которым теперь находится на 23-м месте зачета. От опасной 25-й ступени клуб отделяет 2 очка.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в 2024 году в рамках основного этапа Лиги чемпионов. Тогда игра завершилась победой «Штутгарта» со счетом 5:1.

Интересные факты

«Штутгарт» непобедим дома уже 5 игр подряд.

«Янг Бойз» проиграл в каждом из 7 последних матчей.

«Янг Бойз» не сохранил ворота сухими ни в одном из 7 предыдущих матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.74.