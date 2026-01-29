Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Лилль
29.01.2026 22:00 - : -
Фрайбург
Лига Европы
172
0

Лилль – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву

Лилль – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января, свой матч в основном раунде Лиги Европы проведут Лилль – Фрайбург. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Лилль

«Доги» переживают тяжелый отрезок сезона, команда находится на серии из пяти поражений во всех турнирах. Лилль выступает в Лиге Европы с переменным успехом, 3 победы при четырех поражениях и скромное 21-е место. Пока это зона плей-офф, но ничего еще не гарантировано, иными словами, в случае поражения есть большая опасность не пройти в следующий круг, а вот победа гарантирует путевку в 1/16 финала, не думая о конкурентах.

В чемпионате клуб идет пятым, в последнем туре было разгромное домашнее поражение от Страсбура со счетом 1:4, данный проигрыш стал третьим кряду во французской Лиги 1. Хоть в результатах спад, есть шансы стабилизировать свое положение. Семеро игроков не помогут партнерам в предстоящей битве.

Фрайбург

Для немецкого клуба эта Лига Европы складывается отлично, Фрайбург идет без поражений, имея в активе 5 побед и две ничьи. С такими результатами команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Чтоб гарантировать себе место в топ-8, надо не проиграть последний матч, хотя если посмотреть игры конкурентов, думаю, Фрайбург и в случае поражения не выпадет из восьмерки.

В Бундеслиге клуб идет седьмым, отставание от зоны еврокубков составляет пять очков. Свой последний матч команда выиграла дома у Кельна со счетом 2:1. Явный акцент Фрайбург делает на Лигу Европы, хотя чемпионат не проваливает. Трое футболистов не смогут выйти на поле в этом противостоянии.

Прогноз

Между собой сыграют представители сильных лиг, так что точно стоит ждать футбола высокого уровня. Лилль котируется небольшим фаворитом, что объясняется фактором своей арены, а также более высоким уровнем мотивации «догов». Ранее клубы никогда не пересекались. Я думаю, результат будет на первом месте, поэтому не жду результативного матча. Ставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,92.

Лилль
29 января 2026 -
22:00
Фрайбург
Лилль Фрайбург Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
