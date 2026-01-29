Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  3. Australian Open оказался в центре внимания нелегальных игорных операторов
Азартные игры
29 января 2026, 14:58
Australian Open оказался в центре внимания нелегальных игорных операторов

Регуляторы Австралии призывают усилить блокировку незаконных сайтов

29 января 2026, 14:58 |
Australian Open оказался в центре внимания нелегальных игорных операторов
Укрінформ

Оффшорные игорные операторы используют Открытый чемпионат Австралии по теннису для продвижения нелегальных услуг, вызывая обеспокоенность регуляторов и представителей индустрии.

Нелицензированные сайты размещают рекламные акции и розыгрыши, используя символику турнира и изображения теннисных звезд, несмотря на отсутствие какой-либо официальной связи с соревнованием.

Австралийские власти предупреждают, что такие платформы не подпадают под национальное законодательство о защите потребителей и не гарантируют выплату выигрышей.

Генеральный директор Responsible Wagering Australia Кай Кантвелл отметил, что подобный брендинг вводит пользователей в заблуждение, создавая иллюзию легальности оффшорных сервисов. Регулятор ACMA уже признал таких сайтов незаконными и инициировал процедуру блокировки, а также расследует продвижение оффшорных ставок через инфлюенсеров.

С 2019 года ACMA заблокировало более 220 нелегальных игорных сервисов. Эксперты по защите прав потребителей считают, что более эффективной мерой стало бы ограничение платежей в пользу оффшорных операторов, как это реализовано в ряде европейских стран.

Александр Гринник Источник: The Guardian
