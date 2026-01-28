Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
MLS объявила о новом эксклюзивном партнерстве накануне ЧМ-2026

Рынки прогнозов станут частью цифровых платформ лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

MLS объявила о многолетнем партнерстве с Polymarket – крупнейшим в мире рынком прогнозов.

Соглашение, заключенное через коммерческое подразделение лиги Soccer United Marketing, делает Polymarket официальным и эксклюзивным партнером MLS в сегменте рынков прогнозов, а также партнером Матча всех звезд, Кубка MLS и Кубка лиг в США.

В рамках сотрудничества стороны будут развивать цифровые форматы взаимодействия с болельщиками, интегрируя аналитические данные рынков прогнозов в прямые трансляции и вторые экраны.

Соглашение заключено на фоне роста популярности футбола в Северной Америке и подготовки региона к чемпионату мира FIFA 2026 года.

Бразилия заблокировала более 25 тысяч нелегальных сайтов ставок в 2025 году

