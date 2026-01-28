MLS объявила о новом эксклюзивном партнерстве накануне ЧМ-2026
Рынки прогнозов станут частью цифровых платформ лиги
MLS объявила о многолетнем партнерстве с Polymarket – крупнейшим в мире рынком прогнозов.
Соглашение, заключенное через коммерческое подразделение лиги Soccer United Marketing, делает Polymarket официальным и эксклюзивным партнером MLS в сегменте рынков прогнозов, а также партнером Матча всех звезд, Кубка MLS и Кубка лиг в США.
В рамках сотрудничества стороны будут развивать цифровые форматы взаимодействия с болельщиками, интегрируя аналитические данные рынков прогнозов в прямые трансляции и вторые экраны.
Соглашение заключено на фоне роста популярности футбола в Северной Америке и подготовки региона к чемпионату мира FIFA 2026 года.
