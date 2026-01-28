Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Ливерпуль
28.01.2026 22:00 - : -
Карабах
Лига чемпионов
101
0

Ливерпуль – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок начнется 28 января в 22:00 по Киеву

Ливерпуль – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 января, свой матч в последнем туре основного раунда Лиги чемпионов проведут Ливерпуль – Карабах. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуля

У «мерсесайдцев» тяжелый период, уже очевидно, что надо менять тренера, так как Слот не может справиться с кризисом. В чемпионате серия без побед уже насчитывает пять матчей, из-за чего откатились на шестое место, отставание от первого квартета составляет два очка. Свой матч последнего тура провел на выезде против Борнмута, уступая 0:2, гости сравняли счет, а потом пропустили решающий мяч на 90+5минуте, в итоге 2:3.

Неплохо идут дела в Лиге чемпионов, где Ливерпуль на высоком четвертом месте, путевка в плей-офф гарантирована, но надо удержаться в топ-8, а для этого желательно выигрывать предстоящий матч. Возможно, ставка в этом сезоне будет сделана именно на еврокубки. Сразу девять игроков по разным причинам вынуждены пропустить этот матч.

Карабах

Попадание в основную сетку Лиги чемпионов для азербайджанского гранда уже было достижением. Карабах мощно начал, одержав две победы на старте, но потом в четырех встречах удалось набрать всего очко. В последнем туре была тяжела и важная домашняя победа над Айнтрахтом – 3:2, с забитым мячом в компенсированное время.

«Скакуны» идут на 18-м месте в турнирной таблице, даже в случае поражения они сохраняют шансы на выход в плей-офф. Карабах так увлекся еврокубками, что на внутренней арене идет только вторым, отставая от лидера на 4 очка. В последнем туре уступили дома Капязу – 0:2. У клуба три кадровые потери перед этой важной битвой.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.16 для Ливерпуля и 15.50 для Карабаха. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Никогда ранее команды между собой не играли, что вполне логично. В предстоящем матче букмекеры не видят интриги, хоть обе команды и претендуют на попадание в плей-офф. Конечно, Ливерпуль выше по всем параметрам, а также играет дома. Карабах точно попытается компенсировать разницу в классе своей самоотдачей и дисциплиной. Не думаю, что «скакуны» будут выглядеть безнадежно на «Энфилде», ставлю на обмен голами за 2,16.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
28 января 2026 -
22:00
Карабах
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
