Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Арсенал
28.01.2026 22:00 - : -
Кайрат
Лига чемпионов
28 января 2026, 11:19 | Обновлено 28 января 2026, 11:21
Арсенал – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок нанчнется 28 января в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

28 января, в последнем раунде основного этапа Лиги чемпионов, между собой сыграют Арсенал – Кайрат. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

У «канониров» насыщенный сезон, важно выдержать такой плотный график, ведь они играют сразу в четырех турнирах. В лиге чемпионов дела идут отлично, у команды 7 побед в семь встречах, первое место и гарантирована путевка в 1/8 финала, чтоб сохранить позицию, достаточно не проиграть этот матч. В последнем матче турнира одолели на выезде сильный Интер со счетом 3:1.

Арсенал лидирует в АПЛ, но в последнем туре лондонцы уступили на своем поле МЮ со счетом 2:3, чем дали возможность Манчестер Сити и Астон Вилле подобраться на дистанцию в четыре очка. Думаю, Артета даст возможность отдохнуть основе, нет смысла выкладываться в таком матче, здесь и дублеры должны сыграть неплохо. У клуба четыре кадровые потери перед этой встречей.

Кайрат

От Кайрата феноменальных результатов не ждали, все-таки клуб дебютант основной сетки Лиги чемпионов. Сейчас команда на последнем месте в общей турнирной таблице, набрав всего очко в семи встречах, свой последний матч проиграли дома Брюгге – 1:4.

На внутренней арене сезон закончился еще в конце октября, Кайрат сумел взять титул, опередив Астану всего на два очка, судьба чемпионства решалась в последнем туре, когда прямые конкуренты сыграли вничью – 1:1. «Желто-черные» в этой Лиге чемпионов уже попробовали свои силы против таких монстров как: Реал Мадрид и Интер, Арсенал третий подобный топ-клуб. Можно не сомневаться, что сыграет основа, ведь других турниров нет, может даже будут шансы зацепиться за очки, так как соперник наверняка не сыграет сильнейшим составом. Сразу семеро футболистов не помогут партнерам в данном противостоянии.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.04 для Арсенала и 65.00 для Кайрата. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Вполне очевидно, что клубы между собой не играли, так как коллектив из Казахстана не играл на таком уровне. «Канониры» в этом матче большие фавориты, нет сомнений в том, что они наберут три очка. Хозяева наверняка сыграют экспериментальным составом, им эта игра не так важна, а Кайрат постарается избежать разгрома. Рискну здесь поставить на успех гостей с форой +3,5 гола за 1,68.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
28 января 2026 -
22:00
Кайрат
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
