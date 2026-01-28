Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборы продолжаются. Оболонь сыграла вничью с клубом из Косово
Товарищеские матчи
Оболонь
28.01.2026 10:00 1 : 1
Фероникели
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 12:09 |
31
0

Сборы продолжаются. Оболонь сыграла вничью с клубом из Косово

Поединок «Оболонь» – «Фероникели» завершился со счетом 1:1

28 января 2026, 12:09 |
31
0
Сборы продолжаются. Оболонь сыграла вничью с клубом из Косово
ФК Оболонь

«Оболонь» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В среду, 28 января, команда провела спарринг с ФК «Фероникели».

Соперник «Оболони» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Косово. После первой части сезона «Фероникели» 39 занимает второе место в турнирной таблице.

Счет в поединке на 21-й минуте открыла «Оболонь». Отличился Сергей Суханов.

Удержать победный счет «Оболонь» не смогла. Игрок «Фероникели» на 67-й минуте выиграл борьбу в штрафной и отправил мяч в сетку.

Сегодня «Оболонь» проведет еще один товарищеский матч. В 15:30 начнется поединок с ФК «Приштина», также из Косово.

Товарищеский матч. Турция. 28 января

«Оболонь» (Украина) – «Фероникели» (Косово) – 1:1

Голы: Суханов, 21 – гол, 67

Видеозапись матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев Фероникели контрольные матчи УПЛ Сергей Суханов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
