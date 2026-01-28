Сборы продолжаются. Оболонь сыграла вничью с клубом из Косово

«Оболонь» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В среду, 28 января, команда провела спарринг с ФК «Фероникели».

Соперник «Оболони» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Косово. После первой части сезона «Фероникели» 39 занимает второе место в турнирной таблице.

Счет в поединке на 21-й минуте открыла «Оболонь». Отличился Сергей Суханов.

Удержать победный счет «Оболонь» не смогла. Игрок «Фероникели» на 67-й минуте выиграл борьбу в штрафной и отправил мяч в сетку.

Сегодня «Оболонь» проведет еще один товарищеский матч. В 15:30 начнется поединок с ФК «Приштина», также из Косово.

Товарищеский матч. Турция. 28 января

«Оболонь» (Украина) – «Фероникели» (Косово) – 1:1

Голы: Суханов, 21 – гол, 67

Видеозапись матча