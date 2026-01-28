Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Монако
28.01.2026 22:00 - : -
Ювентус
Лига чемпионов
28 января 2026, 00:29 | Обновлено 28 января 2026, 00:30
Встреча начнется 28 января в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

28 января на Луи II пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Монако встретится с Ювентусом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Монако

Команда стала прекрасным примером того, как неблагодарен сейчас профессиональный футбол... Как и того, что глупые шаги руководства зачастую бьют по результатам. С Ади Хюттером получилось брать второе место в 2024-м году и третье прошлой весной - но его убрали в новом розыгрыше после первых же неудач. Впрочем, стало только хуже, и сейчас при Поконьоли, поражений в Лиге 1 больше, чем побед, девять против семи.

В Лиге чемпионов французы начинали с 1:4 в Брюгге еще при прежнем наставнике. Но потом вплоть до конца календарного года обязательно брали очки и даже побеждали. И только в январе попали под каток Реала, что как раз сменил наставника. И были разобраны в Мадриде с итоговым счетом 1:6 - при дубле Мбаппе в ворота клуба, где он становился звездой.

Ювентус

Клуб в прошлом сезоне оправился после неудачной ставки на Тиаго Мотту достаточно, чтобы завоевать четвертое место в Серии А. Впрочем, после этого уже и Тудор отработал на посту главного тренера только с пол года. Закончилось все безвыигрышной серией, переросшей в поражения - и очевидным решением провести новую рокировку. Благо, был доступен Спаллетти, а он вернул новых подопечных в борьбу за место в группе лидеров итальянского футбола.

В Лиге чемпионов у команды все неплохо - она начинала с поражения Реалу при трех ничьих. Но с нынешним наставником взяла уже третью победу кряду, фактически закрыв вопрос о выходе в плей-офф. Следом за Буде/Глимт и Пафосом справились с Бенфикой, забив Трубину пару безответных мячей.

Статистика личных встреч

Клубы играли в Лиге чемпионов в 1998-м, 2015-м и 2017-м годах. У итальянцев четыре победы при одном поражении.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.25 для Монако и 2.20 для Ювентуса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят в то, что хозяева захотят и сумеют тут победить. Поставим на то, что гости из Турина выиграют данный матч при нулевой форе (коэффициент - 1,60).

Монако
28 января 2026 -
22:00
Ювентус
Фора Ювентуса (0) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Монако Ювентус Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
