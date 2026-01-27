Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
ВИДЕО. Свитолина – о выходе в полуфинал Australian Open и игре с Соболенко

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Коллаж Sport.ua

27 января Элина разгромила третью ракетку мира Коко Гауфф в четвертьфинале Australian Open со счетом 6:1, 6:2.

Таким образом, ракетка Украины вернется в топ-10 рейтинга WTA. В режиме «лайв» Элина поднялась на 10-е место. В ее активе сейчас 3205 очков после выхода в полуфинал Australian Open 2026.

В случае выхода в финал Свитолина добавит еще 520 баллов и с 3725 пунктами окажется на 9-й позиции. Если же Элина сумеет выиграть трофей Открытого чемпионата Австралии, то наберет 4425 (8-я строчка).

Личным рекордом Элины является третье место рейтинга (сентябрь 2017).

Следующей соперницей Свитолиной на Australian Open станет Арина Соболенко.

Вашему вниманию пресс-конференция Элины после выигранного матча против Коко Гауфф.

По теме:
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
Алькарас выбил шестую ракетку и впервые вышел в полуфинал Australian Open
СВИТОЛИНА: «Чувствую, что приношу свет и положительные новости украинцам»
Элина Свитолина Арина Соболенко Australian Open 2026 видео Коко Гауфф
