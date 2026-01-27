Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Экс-игрок клуба УПЛ может продолжить карьеру в Австрии или Германии

Футболист находится в статусе свободного агента

Экс-игрок клуба УПЛ может продолжить карьеру в Австрии или Германии
ФК Тростянец. Владислав Тишининов

Полузащитник Владислав Тишининов первую часть сезона провел в команде Второй лиги «Тростянец». Этой зимой клуб из Сумщины объявил о прекращении сотрудничества с 25-летним хавбеком.

Как стало известно Sport.ua, Тишининов продолжит карьеру за рубежом.

«Сейчас я нахожусь в статусе свободного агента. Есть ли варианты? Да, рассматриваю варианты от клубов Австрии и Германии», — сказал Владислав.

В этом сезоне Тишининов провел в составе «Тростянца» 18 матчей и забил один мяч.

Ранее украинский полузащитник также защищал цвета «Агробизнеса», «Феникса-Мариуполь» и «Вереса».

На зимний перерыв «Тростянец» ушел на третьем месте в турнирной таблице Второй лиги группы Б, набрав 35 очков в 19 матчах.

