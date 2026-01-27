ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал серебряного призера УПЛ
Кирилл Ковалец взял в команде 6-й номер
Каменец-Подольский «Эпицентр» официально объявил о подписании полузащитника Кирилла Ковальца.
Детали сотрудничества между клубом и 32-летним футболистом не сообщаются. Отмечается, что он взял в команде 6-й номер.
«Футбольный клуб «Эпицентр» приветствует Кирилла в своей дружной семье! Желаем достичь вместе с нами успехов на футбольных полях, прогрессировать, побеждать и становиться еще сильнее!» – говорится в официальном заявлении клуба.
С 2018 года Кирилл Ковалец был одним из лидеров «Александрии». В активе 32-летнего атакующего полузащитника 158 матчей за клуб из Кировоградской области и 26 забитых мячей, и по этим показателям он является рекордсменом «Александрии». В 2025 году вместе с «горожанами» Кирилл завоевал серебряные медали УПЛ, но позже клуб расторг с ним контракт.
