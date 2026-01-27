Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал серебряного призера УПЛ
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 14:01 | Обновлено 27 января 2026, 14:45
775
1

ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал серебряного призера УПЛ

Кирилл Ковалец взял в команде 6-й номер

27 января 2026, 14:01 | Обновлено 27 января 2026, 14:45
775
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал серебряного призера УПЛ
ФК Эпицентр. Кирилл Ковалец

Каменец-Подольский «Эпицентр» официально объявил о подписании полузащитника Кирилла Ковальца.

Детали сотрудничества между клубом и 32-летним футболистом не сообщаются. Отмечается, что он взял в команде 6-й номер.

«Футбольный клуб «Эпицентр» приветствует Кирилла в своей дружной семье! Желаем достичь вместе с нами успехов на футбольных полях, прогрессировать, побеждать и становиться еще сильнее!» – говорится в официальном заявлении клуба.

С 2018 года Кирилл Ковалец был одним из лидеров «Александрии». В активе 32-летнего атакующего полузащитника 158 матчей за клуб из Кировоградской области и 26 забитых мячей, и по этим показателям он является рекордсменом «Александрии». В 2025 году вместе с «горожанами» Кирилл завоевал серебряные медали УПЛ, но позже клуб расторг с ним контракт.

По теме:
Четвертьфиналист Кубка Украины подписал пятого зимнего новичка
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Экс-игрок клуба УПЛ может продолжить карьеру в Австрии или Германии
Кирилл Ковалец Эпицентр Каменец-Подольский Александрия трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Эпицентр
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Теннис | 27 января 2026, 11:05 97
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!

Элина в двух сетах разобралась с Коко в четвертьфинале мейджора в Мельбурне

В Британии сообщили о позиции Челси в допинговом деле Мудрика
Футбол | 27 января 2026, 13:22 2
В Британии сообщили о позиции Челси в допинговом деле Мудрика
В Британии сообщили о позиции Челси в допинговом деле Мудрика

Лондонский клуб решил хранить молчание, продолжая изучать все детали отстранения украинца

На жену легенды Динамо подняли руку
Футбол | 27.01.2026, 08:15
На жену легенды Динамо подняли руку
На жену легенды Динамо подняли руку
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Футбол | 27.01.2026, 08:42
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Футбол | 27.01.2026, 07:40
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
Як для Епіцентра це топовий трансфер, Ковалець дуже досвідчений гравець
Ответить
0
Популярные новости
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
26.01.2026, 07:32 2
Футбол
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 19
Футзал
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 35
Футбол
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
25.01.2026, 13:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем